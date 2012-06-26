Может ли депрессия может привести к слабоумию?

Эксперты во главе с Кливом Холмсом из Университета Саутгемптона при поддержке Общества болезни Альцгеймера хотят выяснить, какие факторы способствуют развитию слабоумия.

Они собираются пронаблюдать за 140 пациентами с умеренными когнитивными нарушениями. Ученых интересует влияние стресса на развитие деменции, передает BBC.

У пациентов будут брать образцы крови, слюны в течение 18 месяцев для оценки концентрации биологических маркеров стресса. Что касается умеренных когнитивных нарушений, то в таком состоянии люди могут жить годами, так и не столкнувшись с полноценным слабоумием. Однако в отдельных случаях в итоге диагностируется деменция, пишет Меддейли.

Специалисты полагают: им удастся доказать негативное влияние стресса на риск развития болезни Альцгеймера. Надо сказать, до этого шведские ученые выяснили на примере 1500 женщин, что риск деменции повышался на 65% среди женщин, периодически сталкивающихся со стрессом. А шотландские эксперты, работавшие с животными, констатируют: все дело в гормонах, высвобождаемых при стрессе. Они вмешиваются в работу мозга.