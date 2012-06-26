Восточные танцы – идеальный источник женского здоровья

Модные в наше время восточные танцы или как они по-другому называются bellydance, имеют массу положительных свойств. Иногда их даже назначают тем женщинам, которые страдают женскими заболеваниями.

Для тех, у кого сидячая работа и очень часто могут возникать заболевания, вызванные застойными явлениями (боли в спине, частые циститы, отекания ног) будут положительны восточные танцы. За час проведенном в таком танце активизируется работа в органах малого таза. Происходит циркуляция крови по всему организму, и все застойные явления исчезают.

Через полгода тренировок (достаточно танцевать два раза в неделю по часу), многие женщины начинают отмечать у себя уменьшение жировых отложений в области живота. Это происходит за счет активного сокращения мышц пресса и боковых мышц талии. В таких условиях оседаемые жировые клетки в этих местах не успевают делиться, а большинство и вовсе сжигается. В итоге, женщина имеет грациозную талию, которая к тому же является очень пластичной и гибкой. Неспроста, восточные танцы еще называют танцами живота.

Восточные танцы очень полезны для репродуктивной системы. При активной работе мышц малого таза, происходит одновременно и сокращение мышц самой матки, влагалищных мышц. Постоянный тонус этих мышц является отличной подготовкой к родовым процессам и родовспоможению. К тому же, умение управлять мышцами половой сферы, женщина может использовать на благо любовных взаимоотношений со своим партнером. Многие мужчины очень это ценят в женщинах.

Восточные танцы также полезны и для осанки. Благодаря активной работе мышц спины, у женщин не бывают болей в позвоночном отделе, и появляется желание держать спину прямо.

Восточные танцы являются очень красивым по исполнению типом танцев. Танцуя танец живота, женщина чувствует себя комфортно, так как большинство элементов танца максимально адаптированы под организм женщин. К тому же, жгучее желание кого-то соблазнить (а именно на это направлен, в первую очередь, танец живота) лишний раз подстегивает женщину совершенствовать себя и чувствовать себя настоящей богиней.

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