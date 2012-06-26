Зависимость от кофе: узнайте о новых данных

Если Вы надеетесь взбодриться с утра чашкой кофе и получить импульс к началу рабочего дня, не спешите и сначала узнайте о новых данных. Как оказалось, кофе вовсе не обладает эффектами способными активизировать умственную деятельность.

Употребление кофе по сравнению с любыми другими напитками, не содержащими кофеина, не приводит к каким-либо преимуществам в процессе активизации организма. Люди привыкшие выпивать чашечку кофе по утрам чувствуют улучшение самочувствия, потому что исправляют ощущение недостатка кофеина в организме, пишет sunhome.ru

По данным «International Journal of Neuropsychopharmacology» те, кто является фанатом кофе, имеет все шансы, чтобы выработать привыкание к кофеину, а также повысить уровень личностной тревожности.

Для проведения эксперимента были отобраны 379 добровольца из разряда кофеманов. Их разбили на 3 группы согласно количеству ежедневного потребления кофеина. Затем их попросили воздержаться от кофе на последующие 16 часов. После чего они получили или таблетку кофеина или плацебо, а затем приступили к компьютерному тестированию.

Те, кто обычно употреблял среднюю или высокую дозу кофеина после принятия плацебо сообщили о сокращении концентрации и усилении головных болей, которые вообще не появлялись у тех, кто получил свою дозу кофеина.

С другой стороны повышение концентрации кофеина соответствовало более высокому уровню тревожности, артериального давления, но не оказывало значимого влияния на активизацию умственных процессов. Показатели памяти и концентрации у этой группы не превышали уровня у тех, кто принял плацебо.

"Наше исследование показывает, что мы не выявили преимуществ от употребления кофеина", -заключает Питер Роджерс, автор исследования из Вristol University`s Department of Experimental Psychology в Великобритании, - «Однако кофе может вызвать привыкание и повысить ощущение тревоги».

e-news.com.ua