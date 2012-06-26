Шпинат помогает предупредить рак

Ведущий специалист Университета Манси Парасрамка штата Орегон заявил в интервью одному научному изданию следующее: «Развитие рака это многоступенчатый, сложный процесс, при котором происходит повреждение клеток из-за разнообразных средств воздействия».

Основным фактором образования раковых заболеваний, по словам эксперта, являются неблагоприятные перемены в процессе выработки организмом мРНК (микро-РНК), кислоты, которая содержит информацию о первичном составе белков. Причем, кроме рака, изменения такого рода провоцируют образование неврологических расстройств, диабета и сердечно-сосудистых патологий.

Авторы исследования сделали вывод, что биологическое разрушительное воздействие на мРНК оказывают канцерогены, поступающие в организм вместе с едой (к примеру, с жареным мясом). В ходе проведенных исследований учеными наблюдались 679 лабораторных животных, выяснилось, что когда микро-РНК функционировала неправильно, на клеточном уровне развивались раковые процессы. Но как только в рацион животных был введён шпинат, негативные перемены в клетках, которые в результате могли привести к онкологи, начали сразу затихать. Испытания в частности показали, что его регулярное употребление позволяет сократить почти вдвое частоту возникновения опухолей толстой кишки - с 58 до 32 процентов.

lady.siteua.org