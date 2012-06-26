Меняем цвет волос без краски

Итак Вам захотелось что-то изменить в себе и почему-то начать хочется именно с волос. Не спешите покупать краску для волос, испортить волосы химией Вы всегда успеете, да и не факт, что результат Вам понравится, а исправить будет сложно.

Для начала попробуйте воспользоваться «натуральной косметикой», которую можно найти у себя дома. Кардинально конечно Вы цвет не измените, а вот немного осветлить или сделать темнее можно, а если не понравится, то стоит пару раз помыть волосы и от покраски не останется и следа.

Липа.

Коричневый оттенок.

Берем 5 столовых ложек мелко нарезанных веточек и листьев липы, заливаем ½ стакана воды, кипятим пока не останется приблизительно 1 стакан жидкости, остужаем, процеживаем и можно наносить на волосы.

Ревень.

Для придания волосам светло-русого оттенка.

150 грамм измельченного корня ревеня прокипятить в ½ литра белого вина, пока не останется половина первоначального объема, процедить, остудить, споласкивать полученным отваром осветленные волосы.

Соломенный цвет с красноватым отливом.

В предыдущий рецепт отвара добавить ½ чайной ложки питьевой соды, наносить на волосы после каждого мытья на 15-20 минут, затем волосы промыть.

Для придания светлым волосам соломенно-желтого оттенка.

Берем 20-30 сухих измельченных корней ревеня, заливаем стаканом холодной воды, кипятим 15-20 минут, тщательно помешивая, остудить, полученный отвар втирать в чистые, высушенные волосы.

Ромашка аптечная

Для придания золотистого оттенка светлым волосам.

100 грамм соцветий ромашки заливаем ½ литка кипятка, настаиваем 30-40 минут, затем процедить. Полученным настоем тщательно смочить волосы и подержать около 1 часа, затем волосы промыть теплой водой.

Для обесцвечивания темных волос.

Берем 100 грамм ромашки, засыпаем в 300 г. Кипящей воды, перемешиваем, варим около 1 часа, сливаем воду, отжимаем остаток, добавляем 50 мл 3% перекиси водорода, наносим на волосы и оставляем на 30-40 минут, не втирать, затем промыть волосы с шампунем.

Чай китайский.

Для придания волосам красновато-коричневого оттенка.

3 столовые ложки чая залить стаканом воды, кипятить 20 минут, остудить, процедить, нанести на волосы на 15-20 минут, затем волосы промыть водой.

Лук.

Для придания волосам золотистого оттенка.

50 грамм луковой шелухи (горсть) заливаем 1 стаканом кипятка, кипятить 15-20 минут, охладить, процедить. Ополаскивать волосы отваром после каждого мытья головы.

Для окрашивания волос в золотисто-коричневый цвет.

½ стакана луковой шелухи залить 1 стаканом кипятка, кипятить 20 минут, процедить, добавить 2 чайные ложки глицерина. Втирать в волосы каждый день, на протяжении 2-3 недель, пока не получится нужный оттенок.

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