Умер житель Китая, смотревший матчи Евро-2012 ночи напролет
15:03, 25 июня 2012Зарубежные новости
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Ночью - футбол, днем - работа
Китайский футбольный фанат, который попытался посмотреть все матчи Евро-2012, скончался спустя 11 дней после начала чемпионата.
Об этом сообщает русская служба Би-Би-Би со ссылкой на государственные СМИ Китая.
Из-за разницы во времени Цзян Сяошану приходилось смотреть футбол по ночам, а днем ходить на работу.
19 июня, посмотрев матч сборных Ирландии и Италии, он пришел домой, лег спать и не проснулся.
Причиной смерти, по предварительному заключению врачей, является истощение.
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