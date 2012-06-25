Умер житель Китая, смотревший матчи Евро-2012 ночи напролет

Китайский футбольный фанат, который попытался посмотреть все матчи Евро-2012, скончался спустя 11 дней после начала чемпионата.

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Би со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Из-за разницы во времени Цзян Сяошану приходилось смотреть футбол по ночам, а днем ходить на работу.

19 июня, посмотрев матч сборных Ирландии и Италии, он пришел домой, лег спать и не проснулся.

Причиной смерти, по предварительному заключению врачей, является истощение.

bbc.co.uk