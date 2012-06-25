Когда фитнес нужно пропустить

Не хочется идти на фитнес? Это может быть приступ лени, который нужно побороть и идти на тренировку. Или сигнал твоего организма, что занятие лучше все-таки отложить и не мучиться угрызениями совести.

Разобраться в этом поможет наш эксперт по фитнесу Марина Навроцкая, мастер-тренер киевского фитнес-клуба. Итак, когда фитнес лучше пропустить

5 причин, когда тренировку лучше пропустить

1. Ты плотно поела за 30 минут до тренировки. Не удержалась, бывает. В этом случае лучше занятие пропустить, а если есть возможность, перенести на 2 часа позже. Дело в том, что есть можно и даже нужно за 2 часа до тренировки (минимум за 1 час).

Если ты поешь перед фитнесом, занятие вряд ли пойдет тебе на пользу. В лучшем случае ты отделаешься изжогой, в худшем – расстройством кишечника или запором.

Кроме того, плотная трапеза и сладости перед тренировкой способствуют появлению целлюлита.

2. Острая боль. Если у тебя сильно болит голова или чувствуешь острую боль в боку (аппендицит), области печени, почек и прочее, фитнес лучше отложить и обратиться к врачу.

Эффект от тренировки сквозь боль – равен нулю. Кроме того, ты можешь потерять сознание во время тренировки.

3. Температура. Если ты болеешь, у тебя высокая температура, боль в горле и прочие признаки простуды или гриппа, занятие фитнесом лучше отложить.

Дополнительная нагрузка еще больше ослабляет организм и затягивает выздоровление.

Хотя находятся фанаты, которые приходят в тренажерный зал с температурой 39.

На такие жертвы идти не стоит, конечно, если ты не собралась продлить себе больничный.

4. Высокое давление. Если у тебя по каким-либо причинам резко поднялось давление, фитнес лучше отложить. Занятия спортом в таком состоянии чревато летальным исходом.

Если твоему организму свойственны повышенное/пониженное давление, выбирая вид фитнеса, посоветуйся с врачом и обязательно поставь своего будущего тренера в известность о своих скачках давления.

5. Месячные. Во время «красных» дней календаря от интенсивных занятий фитнесом лучше отказаться в пользу пилатеса, йоги или долгихпрогулок на свежем воздухе.

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