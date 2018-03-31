Как наше тело рассказывает о здоровье?

Как со­сто­я­ние здо­ровья ска­зы­ва­ет­ся на на­шей внеш­нос­ти? Что мож­но узнать по ру­кам, ли­цу, по фи­гу­ре и со­сто­я­нию во­лос?

Если во­ло­сы вы­па­да­ют. Это один из пер­вых «сиг­на­лов о по­мо­щи», ко­то­рый по­да­ет наш ор­га­низм, пы­та­ясь по­ка­зать, что у не­го что-то не в по­ряд­ке.

Если во­ло­сы не­дав­но пе­ре­жи­ли окра­ши­ва­ние или хи­ми­чес­кую за­вив­ку – вам, ско­рее все­го, по­ре­ко­мен­ду­ют спе­ци­аль­ные мас­ки, баль­за­мы и лось­о­ны для укреп­ле­ния во­лос.

Но вы­па­де­ние во­лос мо­жет быть при­зна­ком ави­та­ми­но­за, точ­нее, не­до­стат­ка ви­та­ми­нов груп­пы «В». Де­фи­цит ви­та­ми­нов, в свою оче­редь, мо­жет раз­вить­ся вследст­вие на­ру­шен­ной ра­бо­ты же­луд­ка или ки­шеч­ни­ка. Дру­гая рас­прост­ра­нен­ная при­чи­на – гор­мо­наль­ные на­ру­ше­ния.

Что де­лать: не­об­хо­ди­мо опре­де­лить суть про­бле­мы. Для это­го важ­но вы­яс­нить, как функ­ци­о­ни­ру­ет гор­мо­наль­ная и же­лу­доч­но-ки­шеч­ная сис­те­ма, а так­же ис­сле­до­вать сам во­лос на из­бы­ток/не­до­ста­ток не­об­хо­ди­мых мик­ро­э­ле­мен­тов.

Если по­яви­лись пры­щи

Жир­ная ко­жа, пры­щи, уг­ри, чер­ные точ­ки на ко­же, ак­не. Од­на из при­чин не­при­ят­ных «яв­ле­ний» – ги­пер­функ­ция саль­ных же­лез. За­пус­ка­ют ме­ха­низм гор­мо­ны – тес­тос­те­рон и кор­ти­зол.

Если со­дер­жа­ние этих гор­мо­нов в ор­га­низ­ме пре­вы­ше­но, вы­ра­бот­ка кож­но­го са­ла про­ис­хо­дит очень ак­тив­но, в ре­зуль­та­те че­го по­яв­ля­ет­ся жир­ный блеск, тон ко­жи ста­но­вит­ся се­рым, струк­ту­ра по­рис­той, на ней пло­хо дер­жит­ся ма­ки­яж, лег­ко по­яв­ля­ют­ся вос­па­ле­ния.

Дру­гая при­чи­на – на­ру­ше­ние ра­бо­ты ки­шеч­ни­ка. Про­дук­ты пи­та­ния не пе­ре­ра­ба­ты­ва­ют­ся и за­ста­ива­ют­ся в же­лу­доч­но-ки­шеч­ном трак­те, в ор­га­низ­ме на­кап­ли­ва­ют­ся ток­си­ны, пе­чень не справ­ля­ет­ся с их пе­ре­ра­бот­кой, в ито­ге на­ру­ша­ет­ся вса­сы­ва­ние мик­ро­э­ле­мен­тов, что от­ра­жа­ет­ся на ко­же по­яв­ле­ни­ем пры­щи­ков и вос­па­ле­ний.

Что де­лать: Оби­лие кос­ме­ти­чес­ких средств по­зво­ля­ет за­мас­ки­ро­вать внеш­ние про­яв­ле­ния, но не ре­шить про­бле­му. Ре­ко­мен­ду­ет­ся прой­ти спе­ци­аль­ное об­сле­до­ва­ние на уро­вень тес­тос­те­ро­на и кор­ти­зо­ла. Сто­ит ис­сле­до­вать ра­бо­ту же­луд­ка и пе­че­ни, сдав ана­лиз кро­ви на био­хи­мию, об­сле­до­вать ки­шеч­ник на дис­бак­те­ри­оз.

Если ног­ти ста­ли хруп­ки­ми

По­рой, ног­ти ста­но­вят­ся хруп­ки­ми, на­чи­на­ют ло­мать­ся, сло­ить­ся, мо­гут из­ме­нить цвет, стать тон­ки­ми, на по­верх­нос­ти ног­тя мо­гут по­явить­ся по­лос­ки… Все эти при­зна­ки го­во­рят о на­ру­ше­нии здо­ровья.

На­при­мер, бе­лые пят­на на ног­тях сви­де­тельст­ву­ют о том, что в ор­га­низ­ме, ско­рее все­го, не хва­та­ет же­ле­за и цин­ка. Если ног­те­вая плас­ти­на ста­ла утол­щен­ной, а ее цвет – жел­то­ва­той, воз­мож­но, это од­но из гриб­ко­вых за­бо­ле­ва­ний.

Хруп­кость ног­тей ча­ще все­го свя­за­на с не­пра­виль­ной ра­бо­той щи­то­вид­ной же­ле­зы, так как имен­но она отве­ча­ет за со­от­но­ше­ние в ор­га­низ­ме каль­ция и фос­фо­ра.

А если ног­ти не­ожи­дан­но ста­ли сло­ить­ся, воз­мож­но, в ор­га­низ­ме не­до­ста­ет ви­та­ми­нов А и D или есть не­до­ста­ток мик­ро­э­ле­мен­тов (крем­ния, се­ле­на).

Что де­лать: Не­об­хо­ди­мо про­вес­ти ис­сле­до­ва­ние внут­рен­не­го мик­ро­э­ле­мент­но­го со­ста­ва ног­те­вой плас­ти­ны. По ре­зуль­та­там мож­но по­нять, ка­ко­го ви­та­ми­на или мик­ро­э­ле­мен­та вам не хва­та­ет. За­тем ис­клю­чить гриб­ко­вые по­ра­же­ния ног­тя, если они есть, и при не­об­хо­ди­мос­ти об­ра­тить­ся к вра­чу ми­ко­ло­гу.

Если уве­ли­чил­ся вес

При­чин из­лиш­не­го ве­са мо­жет быть мно­жест­во – от прос­то­го не­же­ла­ния за­ни­мать­ся со­бой до серь­ез­ных гор­мо­наль­ных на­ру­ше­ний.

По­ми­мо про­че­го, на уро­вень ве­са вли­я­ют эст­ра­диол и ти­рео­троп­ный гор­мон (ТТГ). Эст­ра­диол – «гор­мон кра­со­ты», он отве­ча­ет за фор­ми­ро­ва­ние жен­ских по­ло­вых при­зна­ков, со­хра­не­ние упру­гос­ти и мо­ло­дос­ти ко­жи, блес­ка во­лос. Но пе­ре­из­бы­ток это­го гор­мо­на мо­жет вы­зы­вать ожи­ре­ние.

Гор­мон ТТГ ре­гу­ли­ру­ет функ­цию щи­то­вид­ной же­ле­зы, а зна­чит, вли­я­ет на об­мен­ные про­цес­сы в ор­га­низ­ме. При на­ру­ше­ни­ях ре­шить про­бле­му ве­са не смо­гут ни ди­е­ты, ни спе­ци­аль­ный ком­плекс тре­ни­ро­вок.

Бы­ва­ет ап­пе­тит не­воз­мож­но кон­тро­ли­ро­вать. По­че­му так про­ис­хо­дит? Все де­ло в скач­ках са­ха­ра кро­ви и на­ру­ше­ни­ях про­из­водст­ва ин­су­ли­на. За уве­ли­че­ние ап­пе­ти­та мо­жет отве­чать так­же гор­мон леп­тин (его не­до­ста­ток вы­зы­вал по­вы­шен­ный го­лод у по­до­пыт­ных мы­шей).

Су­щест­ву­ют мне­ние, что при из­быт­ке дан­но­го гор­мо­на ре­ак­ция ор­га­низ­ма на не­го при­туп­ля­ет­ся, по­это­му ор­га­низм про­дол­жа­ет чувст­во­вать го­лод, од­нов­ре­мен­но уве­ли­чи­вая про­из­водст­во леп­ти­на.

Что де­лать: Преж­де все­го, прой­ти об­сле­до­ва­ние на со­от­но­ше­ние в ор­га­низ­ме важ­ней­ших гор­мо­нов и на глю­ко­зу. Сей­час во мно­гих кли­ни­ках су­щест­ву­ют ком­плек­с­ные про­грам­мы об­сле­до­ва­ния.

Если по­яви­лись не­же­ла­тель­ные во­ло­сы

При­выч­ное де­ло, ког­да у жен­щи­ны во­ло­сы при­сут­ст­ву­ют на но­гах и ру­ках, в под­мы­шеч­ных впа­ди­нах и зо­не би­ки­ни. Но по­рой они по­яв­ля­ют­ся там, где быть не долж­ны.

Речь идет о си­ту­а­ции, ког­да во­ло­сы по­яв­ля­ют­ся на ли­це или на гру­ди.

Это го­во­рит о по­вы­шен­ной кон­цент­ра­ции в ор­га­низ­ме муж­ских по­ло­вых гор­мо­нов (ан­дро­ге­нов), что опас­но и по мно­гим дру­гим при­чи­нам – в част­нос­ти, воз­ни­ка­ют на­ру­ше­ния ра­бо­ты яич­ни­ков и бес­пло­дие.

Са­мые рас­прост­ра­нен­ные при­чи­ны про­бле­мы – при­ем не­ко­то­рых ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов, на­ру­ше­ние функ­ции над­по­чеч­ни­ков и яич­ни­ков, на­следст­вен­ные фак­то­ры.

Что де­лать: Обыч­ные спо­со­бы уда­ле­ния во­лос по­мо­гут ре­шить про­бле­му лишь вре­мен­но. Ре­ко­мен­ду­ет­ся прой­ти об­сле­до­ва­ние на уро­вень ан­дро­ген­ных гор­мо­нов и об­ра­тить­ся к вра­чу-эн­док­ри­но­ло­гу.

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