Как наше тело рассказывает о здоровье?
Что можно узнать по рукам, лицу, по фигуре и состоянию волос?..
Как состояние здоровья сказывается на нашей внешности? Что можно узнать по рукам, лицу, по фигуре и состоянию волос?
Если волосы выпадают. Это один из первых «сигналов о помощи», который подает наш организм, пытаясь показать, что у него что-то не в порядке.
Если волосы недавно пережили окрашивание или химическую завивку – вам, скорее всего, порекомендуют специальные маски, бальзамы и лосьоны для укрепления волос.
Но выпадение волос может быть признаком авитаминоза, точнее, недостатка витаминов группы «В». Дефицит витаминов, в свою очередь, может развиться вследствие нарушенной работы желудка или кишечника. Другая распространенная причина – гормональные нарушения.
Что делать: необходимо определить суть проблемы. Для этого важно выяснить, как функционирует гормональная и желудочно-кишечная система, а также исследовать сам волос на избыток/недостаток необходимых микроэлементов.
Если появились прыщи
Жирная кожа, прыщи, угри, черные точки на коже, акне. Одна из причин неприятных «явлений» – гиперфункция сальных желез. Запускают механизм гормоны – тестостерон и кортизол.
Если содержание этих гормонов в организме превышено, выработка кожного сала происходит очень активно, в результате чего появляется жирный блеск, тон кожи становится серым, структура пористой, на ней плохо держится макияж, легко появляются воспаления.
Другая причина – нарушение работы кишечника. Продукты питания не перерабатываются и застаиваются в желудочно-кишечном тракте, в организме накапливаются токсины, печень не справляется с их переработкой, в итоге нарушается всасывание микроэлементов, что отражается на коже появлением прыщиков и воспалений.
Что делать: Обилие косметических средств позволяет замаскировать внешние проявления, но не решить проблему. Рекомендуется пройти специальное обследование на уровень тестостерона и кортизола. Стоит исследовать работу желудка и печени, сдав анализ крови на биохимию, обследовать кишечник на дисбактериоз.
Если ногти стали хрупкими
Порой, ногти становятся хрупкими, начинают ломаться, слоиться, могут изменить цвет, стать тонкими, на поверхности ногтя могут появиться полоски… Все эти признаки говорят о нарушении здоровья.
Например, белые пятна на ногтях свидетельствуют о том, что в организме, скорее всего, не хватает железа и цинка. Если ногтевая пластина стала утолщенной, а ее цвет – желтоватой, возможно, это одно из грибковых заболеваний.
Хрупкость ногтей чаще всего связана с неправильной работой щитовидной железы, так как именно она отвечает за соотношение в организме кальция и фосфора.
А если ногти неожиданно стали слоиться, возможно, в организме недостает витаминов А и D или есть недостаток микроэлементов (кремния, селена).
Что делать: Необходимо провести исследование внутреннего микроэлементного состава ногтевой пластины. По результатам можно понять, какого витамина или микроэлемента вам не хватает. Затем исключить грибковые поражения ногтя, если они есть, и при необходимости обратиться к врачу микологу.
Если увеличился вес
Причин излишнего веса может быть множество – от простого нежелания заниматься собой до серьезных гормональных нарушений.
Помимо прочего, на уровень веса влияют эстрадиол и тиреотропный гормон (ТТГ). Эстрадиол – «гормон красоты», он отвечает за формирование женских половых признаков, сохранение упругости и молодости кожи, блеска волос. Но переизбыток этого гормона может вызывать ожирение.
Гормон ТТГ регулирует функцию щитовидной железы, а значит, влияет на обменные процессы в организме. При нарушениях решить проблему веса не смогут ни диеты, ни специальный комплекс тренировок.
Бывает аппетит невозможно контролировать. Почему так происходит? Все дело в скачках сахара крови и нарушениях производства инсулина. За увеличение аппетита может отвечать также гормон лептин (его недостаток вызывал повышенный голод у подопытных мышей).
Существуют мнение, что при избытке данного гормона реакция организма на него притупляется, поэтому организм продолжает чувствовать голод, одновременно увеличивая производство лептина.
Что делать: Прежде всего, пройти обследование на соотношение в организме важнейших гормонов и на глюкозу. Сейчас во многих клиниках существуют комплексные программы обследования.
Если появились нежелательные волосы
Привычное дело, когда у женщины волосы присутствуют на ногах и руках, в подмышечных впадинах и зоне бикини. Но порой они появляются там, где быть не должны.
Речь идет о ситуации, когда волосы появляются на лице или на груди.
Это говорит о повышенной концентрации в организме мужских половых гормонов (андрогенов), что опасно и по многим другим причинам – в частности, возникают нарушения работы яичников и бесплодие.
Самые распространенные причины проблемы – прием некоторых лекарственных препаратов, нарушение функции надпочечников и яичников, наследственные факторы.
Что делать: Обычные способы удаления волос помогут решить проблему лишь временно. Рекомендуется пройти обследование на уровень андрогенных гормонов и обратиться к врачу-эндокринологу.