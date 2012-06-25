В Китае произошло землетрясение
09:27, 25 июня 2012Зарубежные новости
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Магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня на юго-западе КНР.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным государственного сейсмологического управления, подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован на границе провинций Юньнань и Сычуань в 15.59 по местному времени.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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