В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня на юго-западе КНР.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным государственного сейсмологического управления, подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован на границе провинций Юньнань и Сычуань в 15.59 по местному времени.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.