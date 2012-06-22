В Турции автомобиль сбил гражданку Украины

20 июня с.г. в провинции Мармарис (Турция) вследствие наезда автомобиля пострадала гражданка Украины, которая пересекала пешеходный переход.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины со ссылкой на информацию посольства Украины в Турецкой Республике.

Гражданка Украины была безотлагательно госпитализирована в больницу г. Мармарис с ранениями и гематомами. Переломов и тяжелых травм не обнаружено.

С целью установления обстоятельств ДТП турецкими компетентными органами открыто производство по делу и ведется следствие. В день инцидента, а также 21 июня с.г. местные правоохранители посетили упомянутую больницу, однако получить сведений от нашей соотечественницы не удалось из-за запрета врача.

Дипломаты украинского посольства находятся в постоянном контакте с родственниками потерпевшей, дело находится на контроле в посольстве Украины в Турецкой Республике и в Департаменте консульской службы МИД Украины.