Перечень продуктов опасных для мужчин

Возглавили список продуктов, которые эксперты настоятельно рекомендуют мужчинам исключить из своего рациона питания изделия из переработанного мяса. В процессе изучения врачами были проанализированы данные более 1600 исследований, посвященных воздействию обработанного и необработанного мяса на здоровье человека. При этом необработанным специалисты считают любое красное мясо (не птицу), а обработанным – продукт, прошедший обработку с добавлением химических консервантов. В результате оказалось, что вред колбасы или сосисок в мужском питании даже больше, чем это можно было представить.

"Каждые 50 граммов готовых мясных продуктов (столько весит одна средняя сосиска) на 42% увеличивали риск развития заболеваний сердца и на 19% – диабета", - докладывают исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья.

Следом за переработанным мясом по степени опасности для мужского здоровья находится жареное мясо – его корочка состоит из канцерогенов, провоцирующих возникновение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и повышающих уровень холестерина в организме.

Кроме того, мужчинам, склонным к проблемам в половой сфере, гарвардские ученые советуют не увлекаться блюдами из куриных яиц.

"Если учесть, что в одном яйце содержится порядка 200 мг холестерина и оно состоит из жиров более чем на 60%, причем треть из них – насыщенные, то можно понять, почему яичница опасна", - говорят эксперты.

Это блюдо повышает уровень холестерина в крови, а высокий холестерин – прямой путь к атеросклерозу и эректильной дисфункции.

Другим "страшным" продуктом на мужском столе оказался плавленый сыр. Как видно из гарвардского исследования, в плавленых сырках (как, кстати, и в колбасах) могут содержаться канцерогены, провоцирующие развитие рака, а также нитрозамины. Эти вещества негативно воздействуют и на выработку спермы, и на уровень мужских гормонов в крови, чем способствуют бесплодию. Другие исследования, в свою очередь, доказывают, что нитрозамины провоцируют развитие слабоумия.

КСТАТИ! Чем заменить вредные продукты в мужском питании:

Жареное мясо – жирной морской рыбой.

Яичницу – овсянкой.

Колбасу – морепродуктами и грибами.

lady.siteua.org