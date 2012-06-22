Факты о родах, о которых вам никто не расскажет

Во время беременности вы посещаете курсы подготовки к родам и читаете множество литературы. Но есть моменты, которые не обсуждают и о которых не пишут.

В большинстве случаев, вам дают общую картину, как и что будет происходить при родах. Мы же постараемся ответить на щепетильные вопросы, что бы вы были готовы к разному развитию ситуации и это не вызвало у вас шок.

У вас может начаться рвота

Кто же знал, что рвота во время родов - это нормально? Я, когда рожала в первый раз, тоже не была готова к такому развитию событий, и очень переживала, когда не успевала доползти до умывальника. Одной из причин рвоты во время родовой деятельности, может быть внезапное падение артериального давления. Чаще всего это случается при применении эпидуральной анестезии. Рвоту может так же вызвать и полный желудок. То есть, если вы плотно покушали перед тем, как у вас начались схватки. Так же, врачи уверенны, что рвоту может вызвать стремительное открытие шейки матки.

Вас знобит

Почти 50 процентов женщин жалуются на озноб и стучат зубами. Это не значит, что вам холодно. На самом деле, температура тела может повыситься на градус или два во время родов. Точно не известно, из-за чего это происходит, но скорее всего это результат несовместимости крови (например, ваша кровь типа А, а у ребенка типа B) - во время родов небольшое количество крови плода попадает в кровоток матери. Это и вызывает озноб.

Вы не вполне контролируете свои действия

Во время родовой деятельности вы можете кричать, плакать, даже ругаться на вашего мужа или врача. Есть роженицы, которым мешает какая-либо одежда, могут раздеться наголо. Все эти реакции являются общими, это просто реакция на боль и усталость. Так же можно винить гормоны. Схватки вызывают изменения в выработке эстрогена и прогестерона, которые похожи на те, что происходят во время ПМС.

У вас теряется ясность мыслей

Во время схваток легко забыть все то, чему вас учили на курсах подготовки к родам. Вполне возможно, что вы забудете все способы, как можно облегчить боль, вместо этого будете только лежать, сжимая перила кровати. Так же вы забудете большинство из того, что будет происходить во время самых родов.

Вы не полюбите своего малыша с первого взгляда

Очень хорошо, если вашей первой реакцией на малыша будет огромная радость. Вы только что испытали колоссальный стресс, и вам нужно время, что бы восстановиться. В половине случаев, ребенка сразу после родов акушерка забирает в детское отделение, что бы мама могла отдохнуть. Если вы посмотрите на своего ребенка через несколько часов, вы точно не захотите с ним расставаться.

Рождение ребенка - одна из самых стрессовых ситуаций для мужчины

Нервы могут не выдержать все то, что он увидит. Весь процесс, ваши эмоции, боль. Это очень не легко для пап. Иногда приходится просить мужчину, что бы он вышел из комнаты, иногда очень полезен нашатырь под рукой. Увидев эмоции супруга от родов, роженица может испытать еще больший стресс. Некоторые мужчины теряют сознание, некоторым становится плохо, некоторые испытывают ужас. Если вы не уверенны в реакции своего мужчины - лучше его не брать с собой. Больше помощи вы получите от подруги, мамы, свекрови, которые знают чего ждать и что делать.

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