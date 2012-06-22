Как правильно умываться?

Утром необходимо вымыть лицо легким очищающим кремом, чтобы снять скопившиеся за ночь жир и отшелушившиеся клетки. Затем протереть лицо тоником и нанести дневной крем. Он защитит кожу от внешней среды, восстановит и поддержит баланс кожи.

Температура воды для умывания имеет существенное значение. Можно использовать горячую воду / 37 - 45 / градусов , теплую / 28 - 37 /, прохладную / 20 - 28 / и холодную / 12 - 20 /.

Горячая вода хорошо очищает кожу и вызывает прилив крови. Рекомендуется для умывания в молодом возрасте, при жирной коже. Такой водой лучше умываться вечером, так как за ночь проходит прилив крови и восстанавливается естественная жировая смазка. Однако горячая вода расширяет кровеносные сосуды и поры лица, усиливает деятельность сальных и потовых желез, снижает тонус кожи. Поэтому умываться горячей водой чаще одного-двух раз в неделю не рекомендуется. После умывания горячей водой обязательно сполоснуться холодной водой.

Теплая вода полезна при нормальной коже. Но длительное и частое умывание может расслабить тонус кожи и мышц.

Прохладная и холодная вода повышает тонус кожи, укрепляет ее, делает более выносливой. Умывание холодной водой вызывает сужение кожных сосудов, а затем их расширение, замедляет деятельность сальных и потовых желез. Постоянное умывание холодной водой может привести не только к сухости кожи, но и к застойным явлениям, покраснению и синеватому оттенку кожи.

Наиболее благоприятное омолаживающее влияние на кожу оказывает контрастное умывание, попеременно горячей водой / 45 градусов / и холодной / не ниже 12 градусов /. Контрастные умывания особенно полезны для жирной кожи с расширенными порами. При наличии расширенных капилляров на коже такое умывание, как и умывание только горячей водой, не рекомендуется.

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