Самая полезная заправка для салата

Специалисты выяснили, чем нужно заправлять салат, чтобы организм получил максимальную пользу из овощей . Изыскатели определили, что самыми полезными заправками для салатов является кукурузное, соевое, каноловое масло. Исследователи из американского Университета Пердью провели изыскание с участием 29 добровольцев дабы выяснить, какая заправка для салата позволяет нашему организму получать больше полезных веществ, снижающих риск развития болезней, в том числе таких, как рак.

Участников исследования кормили салатами, заправленными соусами на основе насыщенных (сливочное масло), мононенасыщенных (каноловое) и полиненасыщенных (соевое) жиров. Добровольцы получали по три порции салата с 3, 8 и 20 граммами жира из каждого вида заправки. Затем кровь испытуемых анализировалась на степень всасывания жирорастворимых каротиноидных соединений, таких как лютеин, ликопен, бета-каротин и зеаксантин. Эти каротиноиды связаны со снижением риска некоторых хронических и дегенеративных заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые хвори и дегенерация желтого пятна.

Как показало исследование, наиболее зависимым от дозы оказалось соевое масло, богатое полиненасыщенными жирами. Чем больше жира было в салате, тем больше каротиноидов всасывалось организмом. Сливочное масло тоже было дозозависимым, но в меньшей степени.

Заправки на основе мононенасыщенного жира требуют гораздо меньшего количества жира для максимального всасывания каротиноидов, чем необходимо для достижения такого же эффекта соусам с насыщенным и полиненасыщенным жиром. Таким образом, дабы получить как можно больше пользы от овощей и фруктов, следует потреблять их вместе с каноловым или оливковым маслом. Если же заправить салат соусом без жира, это уменьшит не только количество калорий, но и пользу от овощей.

Теперь ученые намерены выяснить, как на всасывание питательных веществ влияет особенности принятия пищи. В частности, их интересует, в каких случаях человеческий организм абсорбирует больше питательных веществ – когда овощи поедаются за один присест или когда потребляются в течение всего дня".

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