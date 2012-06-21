При попытке переправиться через озеро утонуло 47 нелегалов

47 нелегальных иммигрантов утонули при попытке переправиться через озеро Малави. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на полицию Республики Малави, речь идет о выходцах из Эфиопии и Сомали. Паром, на котором они стремились попасть из Танзании в Малави, оказался перегруженным.

Поисково-спасательные работы на озере продолжаются. Под арест взяты трое малавийцев и трое танзанийцев – владельцы парома.

Сотни выходцев из Эфиопии и Сомали каждый год пытаются перебраться из Танзании в Малави, чтобы затем попасть в более экономически благополучную ЮАР. Их привлекает недостаточно охраняемая граница по озеру Малави.