В Польше нашли мертвым болельщика из Ирландии

В польском городе Быдгощ в реке найдено тело ирландского болельщика, об исчезновении которого его друзья сообщили полиции в воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным польской полиции, тело мужчины не содержит признаков насильственной смерти.

Тело нашли дайверы во время поисков на дне реки Брда.

"Предварительная идентификация свидетельствует о том, что тело принадлежит 21-летнему ирландцу. Свидетельствует об этом его описание, элементы одежды и найденные при нем документы", - отмечает телеканал TVN24.

По данным СМИ, ирландец пропал в ночь на 17 июня.

Около 360-тысячный город Быдгощ расположен на юго-западе Польши, между Гданьском, Познанью и Варшавой, где проходят матчи Евро-2912.