В Польше нашли мертвым болельщика из Ирландии
Ненасильственная смерть
В польском городе Быдгощ в реке найдено тело ирландского болельщика, об исчезновении которого его друзья сообщили полиции в воскресенье.
Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным польской полиции, тело мужчины не содержит признаков насильственной смерти.
Тело нашли дайверы во время поисков на дне реки Брда.
"Предварительная идентификация свидетельствует о том, что тело принадлежит 21-летнему ирландцу. Свидетельствует об этом его описание, элементы одежды и найденные при нем документы", - отмечает телеканал TVN24.
По данным СМИ, ирландец пропал в ночь на 17 июня.
Около 360-тысячный город Быдгощ расположен на юго-западе Польши, между Гданьском, Познанью и Варшавой, где проходят матчи Евро-2912.