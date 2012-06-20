Во Франции в банке в заложники взяли несколько человек

В одном из банков в Тулузе на юго-западе Франции неизвестный взял несколько человек в заложники.

Как сообщает радио «Свобода», мужчина вооружен. Он заявляет, что связан с «Аль-Каидой». Какие требования он выдвигает и сколько людей удерживает - пока неизвестно.

Здание банка окружено полицией.

В марте в Тулузе исламист Мохаммед Мера застрелил четырех человек у еврейской школы. Он был убит при штурме его квартиры полицией.