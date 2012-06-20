Во Франции в банке в заложники взяли несколько человек
14:05, 20 июня 2012Зарубежные новости
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Здание окружено полицией
В одном из банков в Тулузе на юго-западе Франции неизвестный взял несколько человек в заложники.
Как сообщает радио «Свобода», мужчина вооружен. Он заявляет, что связан с «Аль-Каидой». Какие требования он выдвигает и сколько людей удерживает - пока неизвестно.
Здание банка окружено полицией.
В марте в Тулузе исламист Мохаммед Мера застрелил четырех человек у еврейской школы. Он был убит при штурме его квартиры полицией.
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