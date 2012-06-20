Споря с родными, ребенок учится отстаивать себя

Подростки, регулярно вступающие в вербальные баталии с родителями, лучше справляются с давлением, оказываемым на них сверстниками. В итоге они реже сталкиваются с алкоголем и наркотиками, пишет Меддэйли со ссылкой на исследование Университета Виржинии.

Более того, споры позволяют подросткам отточить навык переговоров, повысить свой авторитет в глазах взрослых. Специалисты сделали эти выводы, просмотрев видео и аудиозаписи, на которых было записано, как 150 тринадцатилетних подростков ругались с матерями.

Через три года ученые опросили подростков. Эксперты хотели выяснить, пробовали те наркотики или спиртное. Оказалось, подростки, чувствовавшие себя во время ссор вполне уверенно, и аргументировано отстаивавшие позицию, чаще отказывались от употребления алкоголя и наркотиков.

По мнению профессора Джозефа Алена, руководителя соответствующего изыскания, семья становится для подростка неким подобием тренировочной площадки. Именно в семье он учится, как взаимодействовать с другими. Поэтому родители, в свою очередь, должны детально продумывать свою аргументацию в споре с ребенком.