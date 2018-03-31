Детская поликлиника: инструкция по выживанию

Оказалось, что именно после рождения ребенка начинается самое интересное: ежемесячные визиты в детскую поликлинику для плановых осмотров.

Когда во время беременности я посещала женскую консультацию, то думала, что самое страшное для меня скоро закончится: ведь рано или поздно я рожу, и больше никогда-никогда не буду сидеть в этих кошмарных очередях, сдавать бесконечные анализы, записываться к каким-то профильным специалистам...

Зря надеялась. Оказалось, что именно после рождения ребенка начинается самое интересное: ежемесячные визиты в детскую поликлинику для плановых осмотров и посещение целого списка узких специалистов. Многое стало для меня полнейшей неожиданностью, а к чему-то я была готова после рассказов подружек, что-то меня смешило и развлекало, а от некоторых вещей я мгновенно закипала, и долго не могла успокоиться. Что делать, чтобы посещение детской поликлиники не превратилось для вас и вашего ребенка в приключение с элементами триллера?

1) Брать с собой запас еды. Хорошо тем, кто находится на грудном вскармливании! Можно отойти в кабинет здорового ребенка (если он есть) и покормить малыша. Очень удобен для этих целей слинг: можно и покормить, и убаюкать ребенка незаметно для окружающих прямо в очереди. Если малыш на искусственном вскармливании, то обязательно возьмите бутылочку со смесью в специальном термосе, водичку, крекеры или сушки. Будьте готовы к тому, что придется угостить тех детей, которые находятся рядом с вами, и чьи мамы не догадались взять с собой перекус.

2) Не забывайте брать с собой какую-нибудь сменную одежду (малыш может срыгнуть, намочить кофточку слюнями, облиться водой), чистый памперс (на всякий случай!), а также влажные салфетки (протирать ручки, которыми ребенок будет хватать абсолютно все - дверные ручки, пол, скамейки, свою и чужую обувь и т.д.)

3) В жаркой и душной поликлинике, в толпе народа, ребенка необходимо сразу же раздеть, чтобы он не потел. Не помешает легкая шапочка, предохраняющая малыша от сквозняков. Поскольку в поликлинике всегда много не совсем здоровых детей, носовые проходы ребенка лучше заранее смазать оксолиновой мазью.

4) Игрушки, книжки и прочие развлечения помогут вам и вашему ребенку скоротать время в ожидании, пока подойдет ваша очередь. Не забывайте о том, что окружающие дети могут заинтересоваться игрушками вашего ребенка, поэтому берите их с запасом!

5) Настройтесь на философское отношение к людям, пытающимся пройти без очереди. Это - неизбежное зло, с ним очень трудно бороться. "Я на минуточку, только спросить", "мне к медсестре - спросить про результаты анализов", "я медработник", "на манту - без очереди" сливаются в одну непрерывную вереницу. Я даже видела, как мамы вставали, заслоняя собой двери в кабинет - однако это не сильно ускоряло продвижение очереди. Поэтому лучше не нервничать и не злиться, ведь ваше состояние и настроение обязательно передается ребенку!

6) Не помешает и помощь родственников. Посещение детской поликлиники, особенно в период сезонных массовых заболеваний - безусловно, стресс. Папы часто в стрессовых ситуациях ведут себя намного хладнокровнее и выдержаннее мам, поэтому их присутствие поможет вам сохранять спокойствие. Папа может заранее занять очередь, взять талончик к специалисту, записаться в регистратуре, и вообще быть на подхвате, пока вы развлекаете ребенка, сидя в очереди.

7) В нашей семье выработалась схема, позволяющая не сидеть в очереди подолгу вместе с ребенком: кто-то из родственников занимает очередь на прием заранее, за час до приема, и мы с детьми, подъехав через час, чаще всего проходим в кабинет первыми. Да, тот же час можно просидеть и во время приема, но тогда будет намного больше больных детей, взвинченных мам, желающих пройти без очереди и т.п.

8) Не забывайте дома полис! Без полиса, скорее всего, вас откажутся не только обслуживать, но даже не выдадут карточку из регистратуры. Не забывайте покупать бахилы: без бахил и в верхней одежде вход в кабинеты запрещен.

9) Для грудничков во многих поликлиниках выделен специальный «день здорового ребенка» или «день грудничка», когда в поликлинике количество больных детей минимально.

10) В качестве альтернативы в некоторых поликлиниках можно взять талон на платный прием. Причем проведет его, скорее всего, тот самый врач, к которому не хватило бесплатного талона.

11) Не забывайте о том, что право на прием без очереди имеют:

• дети с высокой температурой;

• дети, поступившие на скорой помощи;

• дети-инвалиды;

• дети медработников;

• дети из многодетных семей (обычно пришедшая мама с детьми ставит в известность врача о своем приходе, и врач приглашает их войти без очереди);

• в некоторых поликлиниках без очереди (или через одного) имеют право пройти дети для осмотра перед пробой Манту;

• новорожденные даже в день грудничка имеют преимущество перед годовалыми и полуторагодовалыми детьми.

Успехов вам, дорогие мамочки! Пусть посещения детских поликлиник для вас будут нужны только затем, чтобы взвесить вашего малыша и измерить его рост, а также уточнить у вашего участкового педиатра параметры развития!

deti.mail.ru