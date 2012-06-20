В БАДах выявили опасный компонент

В Австралии и Новой Зеландии специалистами из Агентства пищевых стандартов был выявлен стимулятор 1,3-dimethylamylamine (DMAA). Он содержится во многих биологически активных добавках. Это соединение провоцирует сильную тошноту и резкий скачок давления, сообщает med2.

Во время проверки БАДов стимулятор выявили в одиннадцати из двенадцати экземпляров. Сейчас чиновники предпринимают попытки изъять эти добавки из свободной продажи. Для этого ведутся переговоры не только с продавцами, но и с компаниями, которые их поставляют.

Заместитель исполнительного директора Агентства пищевых стандартов Мелани Фишер говорит о том, что эти препараты зачастую принимают перед тренировками, но теперь всем, у кого есть добавки, необходимо от них избавиться в срочном порядке. Департамент здоровья считает возможным полностью запретить использование DMAA в любых его проявлениях. Также с опаской следует относиться и к подобным ему веществам, таким как: 3-D explosion, PreSurge, Oxyelite powder, Mesomorph, Jack3D и так далее.

