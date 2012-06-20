Волосы человека хранят полную карту его передвижений

Ученые из Университета Аляски в Фэрбенксе научились создавать точные карты передвижений человека, анализируя его волосы.

Метод основан на том, что уникальный для каждой местности изотопный состав воды отражается на атомарном составе волос при попадании этой влаги в организм человека. Несмотря на то, что многие люди пьют бутилированную воду и едят привезенные из тропиков бананы, волосы в 100% случаев содержат изотопный след воды из тех мест, где человек прожил хотя бы несколько дней, говорится в сообщении ученых, пишет РИА Новости.

Волосы сохраняют химический след всех веществ, которые попадают в организм человека, в том числе с продуктами, употребленными в пищу, и напитками. Благодаря этому, по результатам изотопного анализа можно составить карту перемещений человека за последние несколько лет с привязкой к водоемам, близ которых он прожил хотя бы неделю. Вода, которая ежедневно попадает в организм человека, имеет уникальный «водородный след», приуроченный к географической местности. Изотопный (атомарный) состав воды сохраняется при любых уровнях фильтрации и очистки.

«Как только человек начинает по-другому питаться или пить другую воду - изотопный состав в его волосах меняется», - сказала автор методики, сотрудница университета Оттавы Мишель Чартрэнд.

За четыре года Чартрэнд собрала более 500 образцов волос у людей, живущих в разных регионах Канады. По итогам лабораторных анализов она составила «изотопную карту» страны, которая может помочь полиции в расследовании преступлений.

Срок, за который можно проследить перемещения человека, зависит, прежде всего, от длины волос. Чем короче их состригают, тем ближе «горизонт» прошлого, куда могут заглянуть ученые. Помимо этого, имеет значение скорость их роста. Для изотопного анализа, как пояснила Чартрэнд, прядь волос разрезается на равные кусочки, например, по сантиметру - анализируя химический состав за равные промежутки времени, отследить его изменения не так сложно.