Фрукты с косточкой защитят от диабета

Включение в рацион питания косточковых фруктов (персиков, слив, нектаринов) снижает риск развития метаболического синдрома. К такому выводу пришли ученые из Техасского агрономического исследовательского центра.

На фоне метаболического синдрома, как известно, часто развиваются сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

В состав косточковых фруктов входят фенольные соединения, которые, в зависимости от типа, могут изменять экспрессию генов и белков, установили ученые. Разные типы фенольных соединений воздействуют на разные виды клеток и разные звенья патогенеза.

likar.info