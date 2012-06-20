Как гормоны влияют на вес?

Чаще всего, люди, страдающие избыточным весом, грешат неправильным питанием и отсутствием физических нагрузок.

Но в чем причина, если ты занимаешься собой и следишь за питанием, а похудеть никак не получается? А иногда и того хуже – постоянно поправляешься.

Гормональный дисбаланс является одной из наиболее частых причин резкого увеличения веса. Вес и гормоны тесно связаны и при гормональном дисбалансе масса тела увеличивается.

Давай рассмотрим, какие гормоны влияют на твой вес.

Эстроген

Эстроген вырабатывается в яичниках и играет важную роль в обеспечении ежемесячной овуляции. Снижение его уровня и концентрации в организме женщины непосредственно приводит к увеличению веса. Если яичники снижают выработку эстрогена, то организм пытается получить его из других источников. Жировые клетки обладают способностью синтезировать женский гормон и когда есть дисбаланс в уровне эстрогена, организм реагирует на это путем преобразования калорий в жировые клетки. Начинается достаточно быстрое накопление жировых отложений. В период менопаузы уровень эстрогена уменьшается и это оказывает влияние на увеличение веса у женщин.

Тестостерон

У мужчин тестостерон вырабатывается яичками, а у женщин яичниками и надпочечниками. Снижение уровня данного гормона приводит к потере мышечной массы и в дальнейшем к замедлению метаболизма. Конечным результатом является увеличение жировой прослойки. Уровень гормона особенно быстро снижается в период менопаузы.

Прогестерон

Еще один гормон, вырабатываемый яичниками. Он не имеет прямого влияния на увеличение массы тела, но косвенно может привести к такой проблеме. Прогестерон помогает выводить из организма лишнюю жидкость, и когда его уровень снижается, это приводит к образованию отеков и увеличению веса.

Андрогены

Гормоны андрогены отвечают за энергию, физическую силу, выносливость и жизненный тонус. Они развивают и укрепляют мышечную ткань, уменьшают отложение жира и целлюлита и обеспечивают сексуальное влечение. Дисбаланс андрогенов приводит к отложению жировой прослойки в области живота и уменьшению мышечного тонуса.

Инсулин

Резистентность к инсулину часто наблюдается у женщин, приближающихся к 48-55 годам. В этом случае организм превращает каждую калорию в жир. Это один из наиболее очевидных гормональных факторов, ведущих к резкому увеличению веса у женщин.

Кортизол

Один из гормонов, влияющих на вес. Вырабатывается надпочечниками и достигает пика своей концентрации ранним утром. Наиболее низкий уровень приходится на ночное время. Кортизол играет важную роль в работе организма. Он участвует в нормализации артериального давления и способствует быстрому метаболизму жиров и углеводов, обеспечивая энергией все тело. Стимулирует выработку инсулина для поддержания сахара в крови.

В физиологических условиях стресса концентрация кортизола увеличивается. Это часто приводит к увеличению веса. Избыточный жир в большом количестве накапливается в области живота, что влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Кортизол часто называют гормоном стресса, так как он эксплицирует связь между гормонами стресса и увеличением веса.

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