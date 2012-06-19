Диетологи составили самое здоровое меню

Практически каждый год эксперты находят новое блюдо или суперпродукт, отличающийся необычайной пользой. Как раз, в ходе последнего исследования Leatherhead Food Research ученые решили составить идеальное меню.

В список отобранных блюд входят свежий и копченый лосось (богат кислотой омега-3 и докозагексаеновой кислотой, полезной для сосудов, сердца и мозга). К рыбе идет листовой салат с оливковым маслом (позволяет контролировать холестерин), пишет OPEN.BY.

Запеканка с курицей, чечевицей и овощами - идеальный выбор в качестве основного блюда. Протеин, содержащийся в этом блюде, дает возможность нарастить мышечную массу, а пантотеновая кислота из чечевицы уменьшает усталость и способствует умственной деятельности.

На десерт исследователи предлагают йогуртовый пудинг с грецкими орехами и не содержащим сахара карамельным соусом. По словам диетологов, такой десерт не навредит зубам и уровню сахара из-за гуаровой камеди и лактулозы. Орехи же позитивно сказываются на эластичности сосудов.

Также ученые разработали спортивный напиток. Среди его компонентов можно найти биотин, кальций, цинк, хром, медь, железо, калий, селен и магний. Биотин, например, полезен для метаболизма, нервной системы, кожи, волос, а кальций - для костей и мышц. Альтернатива для худеющих - ягодный шейк (вместо одного приема пищи).

Если же проблема с весом не стоит остро, а на улице холодно или темно, стоит выпить шоколад. В нем содержится мелатонин, регулирующий режим сна. Плюс, диетологи в лице доктора Пола Берримана советуют запастись углем для борьбы с метеоризмом.