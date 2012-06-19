Очередной пищевой скандал: яблоки из Китая - смертельно опасны

В Китае разгорается очередной пищевой скандал. Проверка в провинции Шаньдун выявила факты применения особых мешков с пестицидами. Ими накрывали яблоки, дабы оградить деревья от непогоды и насекомых, сообщает Xinhua.

Обычно похожие мешки, но без химии внутри, используются для закрытия деревьев при распылении пестицидов над садами. Уже начато расследование в связи с применением опасной методики, рассказывает Ян Лицзян, директор департамента инспекции пестицидов Шаньдунского бюро сельского хозяйства, пишет news.open.by.

Впервые о зараженных яблоках заговорили в сентябре прошлого года. Да, и в 2010 году, согласно официальным данным, в некоторых хозяйствах в мешки добавляли разведенные пестициды, включая тузет и асомат. Данные соединения признаны канцерогенными.

Чиновники поспешили успокоить: показатели пестицидов в яблоках не превышают установленную в стране норму. Также никаких отчетов о проблемах, связанных с отгрузкой 217000 тонн яблок в прошлом году, не поступало.

Сами же фермеры не понимают, почему пестициды вызывают опасения экспертов и простых людей. По их словам, достаточно просто протереть яблоко, ведь, как они полагают, химические соединения не проникают внутрь фрукта.

