Любовь к пиву может закончиться импотенцией - уролог

Алексей Бабель - врач уролог-андролог центра репродукции человека Nova Clinic рассказывает, чем может быть опасно пиво для здоровья мочевыводящей системы.

"Можно нередко услышать, что именно пиво среди всех алкогольных напитков оказывает наиболее пагубное воздействие на мочеполовую систему. Считается, данный продукт провоцирует развитие целого ряда недугов, начиная от камней в почках, заканчивая импотенцией.

По поводу камнеобразования - это вопрос спорный. Камни образуются из-за нарушения обмена веществ, водно-солевого и химического состава крови. Правда, есть факторы, способствующие развитию этой болезни.

Это заболевания костей, авитаминоз, потребление в пищу в больших количествах острых, кислых, соленых продуктов, вода с высоким содержанием солей, наличие хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

Что касается пива как причины развития импотенции, то нужно знать следующее: да, пиво, действительно, ухудшает качество эрекции, так как содержит фитоэстрогены. А эстрогены - это женские половые гормоны, и они являются контргормонами тестостерона".

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