В Британии анорексиков обязали есть

Внимание мировой общественности приковано к Великобритании. Здесь суд вынес решение о насильственном кормлении жертвы анорексии, передает The Telegraph. Данное постановление уже вызвало волну протеста.

Ситуация осложняется тем фактом, что в отношении анорексии всегда ставится под вопрос психическое состояние пациента. По идее, врачам, собравшимся обратиться к мере принудительного кормления, сначала необходимо оценить психическое здоровье. Но теперь больше нет необходимости в этом, пишет Меддэйли.

Итак, решение, вынесенное судьей Питером Джексоном, связано со случаем 32-летней женщины, которая не ест уже в течение года. Притом, сама пациентка и ее родственники против насильственного кормления.

Между тем, стандартное определение трудоспособности не всегда может раскрыть истинное положение вещей. К примеру, женщина, о случае которой говорилось в суде, была полностью уверена в своей дееспособности.

