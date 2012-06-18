В Индии автобус с паломниками упал в овраг
17:58, 18 июня 2012Зарубежные новости
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30 людей погибли
Не менее 32 человек погибли в индийском штате Махраштра, когда автобус с паломниками упал в овраг на сложном участке дороги.
Как передает РИА «Новости», трагедия произошла в ночь на 16 июня на дороге близ города Османабад. Водитель не справился с управлением, и автобус упал в овраг и перевернулся. Его пассажирами были паломники, направлявшиеся в местный ашрам.
По данным СМИ, еще не менее 20 человек получили серьезные травмы, состояние некоторых из них остается тяжелым. Власти начали расследование причин происшествия.
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