Холестерин защищает мозговые нервы

Рацион, богатый холестерином, может помочь пациентам со смертельным генетическим расстройством, влияющим на мозг. Это показали эксперименты с грызунами, страдавшими от болезни Пелицеус-Мерцбахера, передают Меддейли со ссылкой на BBC.

При данном расстройстве не производится миелин - защитная оболочка вокруг нервов, необходимая для нормальной работы системы. Нервные волокна оказываются беззащитными, а сигналы плохо проходят. В итоге развиваются проблемы с подвижностью и восприятием действительности.

Миелиновая оболочка не может сформироваться, так как клетка производит слишком много протеина, необходимого для миелина. В итоге в клетке образуется "затор". Считается, холестерин помогает высвободить протеин.

Впервые сотрудники Института экспериментальной медицины Макса Планка протестировали данный подход на шестинедельных мышах (после того, как проявились симптомы болезни).

Так, контрольная группа, имевшая обычный рацион, чувствовала себя хуже день ото дня. А вот состояние животных, питавшихся по особой системе, стабилизировалось и у них отмечалось меньше проблем с координацией. Позднее ученые выяснили: чем раньше начать внедрение нового плана питания, тем выше его эффективность. Пока трудно сказать, каким образом диета влияет на людей.

