У берегов Индонезии затонуло судно, 15 людей пропали без вести
13:53, 18 июня 2012Зарубежные новости
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Из-за плохой погоды
В восточной части Индонезии затонуло деревянное грузовое судно, 15 человек считаются пропавшими без вести.
Как сообщает РИА «Новости», по информации агентства «Синьхуа», инцидент произошел между Молуккскими островами.
По словам официального представителя службы спасения Агунга Седайю (Agung Sedayu), причиной крушения судна, на борту которого находилось 27 членов экипажа, стали плохие погодные условия.
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