Даже вегетарианкам приходится худеть!

Вегетарианская диета, естественно, полностью исключает из своего меню мясо и рыбу, поэтому во время соблюдения вегетарианской диеты организм испытывает потребность в витаминах группы В, цинке, железе и селене, а если отказаться от молока и яиц, то будет недостаток белка и кальция.

Чтоб восполнить нехватку важных организму веществ, делай акцент на орехи, бобовые, темно-зеленые листья салата, курагу, неочищенное зерно, персики.

Кальций также содержится в тофу, миндале, бобах, фасоли, инжире, зелени, капусте, брокколи, шпинате, макаронах и белом хлебе.

Длительность вегетарианской диеты - 6 дней. Потеря веса до 3 кг. Калорийность рациона - 1500 ккал.

Меню вегетарианской диеты

Первый день

Завтрак: 150 мл биойогурта, 1 банан, 1 апельсин, 1 ч.л. меда

Обед: 400 мл супа (грибы, овощи, специи), кусочек зернового хлеба

Ужин: печеные баклажаны

Второй день

Завтрак: ½ грейпфрута, кусочек зернового хлеба с сливочным маслом, 1 яйцо (вкрутую) и биойогурт

Обед: печеный картофель с арахисовым маслом, салат

Ужин: зеленый салат, бобы с соусом чили

Третий день

Завтрак: мюсли с нежирным молоком, ягоды, фрукты, 1 л. льняного семени

Обед: овощная пицца

Ужин: запеканка из овощей

Четвертый день

Завтрак: повтор первого дня

Обед: легкий сэндвич или 50 г обжаренного тофу, грибы, обжаренные на оливковом масле

Ужин: салат из капусты, чечевица с приправами

Пятый день

Завтрак: кусочек ржаного хлеба со сливочным маслом, фасоль в томатном соусе, ½ грейпфрута

Обед: рис с орехами и фруктами

Ужин: тушеные овощи с грибами

Шестой день

Завтрак: мюсли с молоком, ягоды, фрукты, 1 ст.л. льняного семени

Обед: суп из чечевицы, кусочек зернового хлеба

Ужин: макароны с овощами.

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