Недельный отпуск бесполезен - психологи

Люди, берущие отпуск всего на неделю, должны знать: их отдых, на самом деле, сводится к трем дням, так как требуется 4 дня на "переключение", пишет Меддэйли. Именно на четвертый день люди испытывают наибольшее расслабление и, наконец, забывают о повседневном стрессе.

Британская статистика говорит о том, что каждый пятый работник не отгуливает все положенные выходные дни из-за психологического давления ("не удается вписать отпуск в рабочий график или график коллег", "работа требует слишком большой отдачи"). Притом, каждый седьмой опасается брать отпуск в связи с неблагоприятной экономической обстановкой.

Каждый четвертый в итоге на отдыхе все равно работает; треть думает о работе в выходные дни (на все уходит 3 часа 40 минут). Правда, несмотря на это, более чем один работник из трех признается: после отпуска ему легче работать. Психолог Гленн Вилсон рекомендует часто брать по несколько дней отдыха для повышения работоспособности, так как эффект длительного отпуска быстро пропадает - за 2-3 недели.

