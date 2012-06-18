Как увлажнить кожу лица в жару

Многие женщины замечают, что летом на салфетке после очищения лица остается как никогда много грязи. Это неудивительно, потому что часто влажное от жары лицо - настоящий магнит для пыли. Поэтому в жаркое время года очищению лица надо уделить особое внимание, - уверена столичный косметолог Ирина Полонская, 29 лет.

Летом очищать лицо нужно не менее трех раз в день, и особенно вечером. Потому что вместе с пылью на кожу могут попасть бактерии и вызвать воспаление. Кожа краснеет, появяются прыщи и пятна. Чтобы этого не произошло, лучше использовать отвар ромашки с липовым цветом. Воспаленные места утром и вечером полезно смазывать гидрокортизоновой мазью.

Те, кто долгое время находится на открытом воздухе, могут накладывать на очищенную кожу марлевые салфетки, смоченные в отваре сухих трав - липового цвета, ромашки, лепестков розы и листьев мяты. Смесь заливают стаканом кипятка и настаивают несколько часов.

Обезвоженная кожа лица со временем теряет эластичность и покрывается морщинами. Даже у молодых и особенно летом под воздействием ветра и солнца. Поэтому надо компенсировать потерю влаги. Для этого используют увлажняющие кремы, гидратирующими эмульсии. Такие средства хорошо помогают сохранить кожу лица увлажненной.

Летом лучше выбрать жидкие и нежирные кремы, которые быстро впитываются в кожу, не оставляя следа на одежде.

Средства для увлажнения кожи различаются не только в зависимости от типа кожи, но и от возраста женщины. Например, до 30 лет полезно увлажняющее молочко, кремы с витаминами А и Е. После 30 следует ввести в косметический уход за кожей оксикислоты - яблочную, лимонную, молочную.

Надо помнить, что после 40 лет кожа требует более интенсивных увлажнителей: стоит приобрести кремы с высоким содержанием протеинов, в частности коллагена. Он хорошо восстанавливает эластичность кожи. Также полезны препараты, имеющие в составе липиды.

gazeta.ua