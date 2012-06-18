Новые полезные свойства киви

Недавно ученые Норвегии пришли к следующему выводу: "Употребление киви способно оградить сердце от различных болезней", - сообщает интернет издание multifruit.ru.

Обычно люди, которые страдают сердечнососудистыми заболеваниями, вынуждены ежедневно употреблять аспирин, который и служит основным препятствием образования тромбов. Сейчас же больные могут вздохнуть, что называется полной грудью, у них появилась полезная для здоровья и, что самое главное, вкусная альтернатива - киви.

Данный фрукт обладает точно такими же свойствами, какими обладает и известный сердечникам аспирин. Киви способен сжигать жировую ткань, которая блокирует артерии, в результате данного процесса происходит существенное снижение риска формирования тромбов.

Медики утверждают, что при ежедневном употреблении двух-трех плодов киви можно защитить сердце от различных болезней. Если же страдающий сердечнососудистыми заболеваниями хотя бы один месяц будет придерживаться подобного питания, то риск формирования тромбов у него снизится порядка 18 процентов, а на 15 процентов в крови снизится уровень вредных жирных кислот.