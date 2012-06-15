Огуречный суп спасёт талию

Продолжительность огуречной диеты – неделя. За это время вы сбросите лишние килограммы, почистите кишечник и получите более гладкую кожу.

Завтрак

«огуречный» бутерброд с пастой, ломтик черного хлеба, один фрукт.

Обед

холодный огуречный суп, отварное мясо или рыба, рис, салат из любых овощей. Или на выбор: овощной суп, второе (белковый продукт с гарниром) и огромный огуречный салат.

Полдник

любой фрукт (один).

Ужин

салат из огурцов с зеленью, растительным маслом, к нему: горячий бутерброд с сыром.

На ночь слегка подсоленный огурец, огуречный бутерброд (с небольшим количеством пасты) или чашка холодного огуречного супа. Вместо всего этого можно съесть яблоко или апельсин, но не банан.

Правильно готовим

Получить отличный результат от этой диеты можно, – если правильно приготовить блюда.

"Огуречный" бутерброд

Большой огурец разрезаем вдоль, ложкой вынимаем небольшую ложбинку с семенами (вынутые семена можно съесть тут же) и заполняем ее пастой на вкус.

Мясной салат

Нарезанные огурцы, лук и зелень смешайте с нежирным мясом, нарезанным кубиками, и приправьте растительным майонезом.

Огурчики с яйцами

Мелко нарубите одно яйцо и один огурец. Посолите. Заправьте зеленью и столовой ложкой сметаны.

Огуречный суп можно приготовить двумя способами.

1. Большой огурец очистите от кожицы, взбейте со стаканом кефира, посолите, украсьте редиской, огурцами, нарезанными колечками, посыпьте зеленью. Если покажется несытным – добавьте отварное яичко.

2. Приготовьте основу супа: большой огурец, очищенный от кожицы, взбейте со стаканчиком био-йогурта и посолите по вкусу. Эта жидкость заправляется большим количеством мелко накрошенного постного мяса (можно взять курятину), огурцов и редиски. Если огурец окажется несочным, добавьте минеральной воды и еще один огурец.

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