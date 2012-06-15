5 врагов фигуры летом

Лето – благоприятный сезон для похудения. В жаркую погоду аппетит снижается, нет желания готовить и есть калорийные блюда. Однако летом легко неожиданно набрать лишние килограммы. Врачи назвали скрытые причины этого.

Вы часто лакомитесь мороженым. Это довольно калорийный продукт, который поставляет в организм быстрые углеводы и жиры.

Вы путаете чувство жажды с голодом. Летом потребность в жидкости возрастает, но люди могут путать потребность в воде и пище.

Вы употребляете сладкую газировку. Это не просто вода, а калорийный напиток.

Вы наедаетесь вечером. С уходом жары появляется аппетит, и человек за ужином способен съесть суточную норму пищи.

Вы ограничили физические нагрузки. Интенсивность занятий спортом в жару снижается – сокращаются пути расходования лишних калорий.

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