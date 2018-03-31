Хочешь быть здоровым - всегда прощай обиды

Как только человек заболевает, ему следует поискать в своем сердце, кого надо простить. Если вы найдете человека, которого простить очень трудно, то вам именно его надо простить. Прощение – значит, освобождение.

Вам совсем необязательно знать, как прощать.

Все, что требуется, это желание простить.

А дальше Вселенная придет вам на помощь.

Мы прекрасно понимаем свою боль.

Как, однако, трудно нам понять, что те, кого нам нужно простить, тоже испытывали боль.

Нам нужно понять, что в этот момент они не могли поступить по-другому.

Когда люди приходят ко мне, мне совершенно безразлично происхождение их проблемы, будь то плохое здоровье, недостаток денег, плохие взаимоотношения или недоразвитые таланты – я сразу же начинаю работать над одной только вещью:

Развитие любви к самим себе

Я пришел к выводу, что когда мы любим себя, одобряем свои поступки и остаемся самими собой, наша жизнь становится настолько прекрасной, что и словами не выскажешь.

Маленькие чудеса – везде.

Здоровье улучшается, деньги сами идут в руки, наши отношения с другими расцветают, и мы начинаем выражать свою личность в творческом ключе.

И все это происходит без малейших усилий с нашей стороны.

Когда мы от души любим и уважаем себя и одобряем свои поступки, мы создаем определенную организацию ума. Отсюда – чудесные взаимоотношения с окружающими, новая работа, мы даже худеем и приходим к своему идеальному весу.

Самоодобрение и самопринятие – ключ к положительным переменам в нашей жизни.

Такая любовь к себе начинается с осознания того факта, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя критиковать себя.

Критика своей личности замыкает тот образ мыслей, от которого мы пытаемся избавиться.

Понимание самих себя помогает нам вырваться из этого заколдованного круга.

Помните, что вы критиковали себя годами и ничего хорошего из этого не получилось.

Попробуйте полюбить себя и посмотрите, что из этого получится

Говоря о любви, автор ни в коем случае не подразумевает любовь эгоистическую или то, что принято называть “себялюбием”, Любить себя – значит праздновать сам факт существования своей личности и быть благодарным Богу за подарок жизни.

Любить себя – значит, прежде всего, уважать свою личность

Я испытываю любовь к:

* самому процессу жизни;

* радости от того, что жив(а);

* красоте, которую я вижу;

* к другому человеку;

* к знанию;

* к процессу мышления;

* к нашему телу и его устройству;

* к животным, птицам и всему живому;

* ко Вселенной и тому, как она устроена.

Что вы лично можете добавить к этому списку?

А теперь давайте посмотрим на то, как мы себя не любим:

* Мы постоянно ругаем и критикуем себя.

* Мы травим себя пищей, алкоголем и наркотиками.

* Мы выбираем веру в то, что нас никто не любит.

* Мы создаем болезнь и боль в нашем теле.

* Мы живем в полнейшем хаосе и беспорядке.

* Мы создаем себе долги и непосильные ноши.

* Мы привлекаем любовников и мужей (жен), которые унижают наше достоинство.

В любом случае, если вы отрицаете свое совершенство, это означает, что вы себя не любите.

Я помню одну свою пациентку, которая была в очках.

В течение одного из наших занятий, она освободила себя от одного страха, корни которого лежали в ее детстве.

На следующий день она просыпается и обнаруживает, что очки ей больше не нужны.

У нее 100-процентное зрение.

Однако она проводит весь день, постоянно говоря себе:

- “Я в это не верю, я в это не верю”.

И на следующий день она опять надевает очки.

У нашего подсознательного ума совершенно отсутствует чувство юмора.

Она никак не могла поверить в то, что сама создала себе 100-процентное зрение.

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