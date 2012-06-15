Как сделать пяточки шелковыми

Избавляемся от натоптышей и мозолей. В сезон, когда мы носим открытую обувь, а также непосредственно после него часто довольно остро встает проблема мозолей и натоптышей. Кожа ног становится все грубее. Проблема усугубляется тем, что у нас нет привычки ухаживать за кожей ног. В первую очередь мы заботимся о лице, руках, шее, до ног же наше внимание добирается редко. Однако, если Вы заметили, что на Ваших ногах образовались мозоли или натоптыши, то самое время вспомнить о своих ножках.

Для того, чтобы избавиться от мозолей или натоптышей, можно приготовить специальные маски. Делаются они довольно легко. Вот несколько рецептов.

Картофельная маска

Для приготовления данной маски Вам даже не потребуется сама картошка. Просто сохраните ее очистки. Для того, чтобы сделать маску для обеих ног, Вам потребуется 400 г очисток. Добавьте к ним 400 мл воды, две столовые ложки льяного семени и поставьте на горячую плиту. Дождитесь, пока вода закипит, немного сбавьте огонь и оставьте очистки вариться еще на полчаса. После этого немного остудите смесь и разомните ее до кашеобразного состояния. Получившуюся кашицу следует перелить в тазик и опускать в него ноги. Затем следует опустить туда ноги и оставить их так минут на 20. Затем ноги можно ополоснуть и нанести на них питательный крем.

Маска из аспирина

Для приготовления этой маски Вам потребуется 10 таблеток аспирина. Их следует растворить в небольшом количестве воды и затем добавить туда столовую ложку лимонного сока. У Вас должна получиться довольно густая кашица. Ею следует смазать предварительно распаренные ноги. Можно не наносить маску на всю стопу, а уделить внимание только тем местам, где образовались натоптыши. После нанесения маски наденьте на ноги сначала полиэтиленовые пакеты, а затем теплые. Через 20 минут полиэтилен и носки можно снять, а ноги желательно обработать пемзой.

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