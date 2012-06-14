Создан микрочип, который выявляет опасные клетки

Университет Пенсильвании в лице Тони Цзюнь Хуана объявил о создании микрочипа, который способен проводить проточную цитометрию для диагностики ВИЧ-инфекции и лейкозов.

Этот метод позволяет оптически измерить параметры клетки и узнать, что в ней происходит. Подобное исследование дорого обходится пациенту и системе здравоохранения, а вот чип мог бы значительно удешевить процесс, пишет "Ремедиум" со ссылкой на Univadis.

Миницитометр использует узко сфокусированный лазер, чтобы получить три типа оптического сигнала от каждой клетки: флюоресценцию от связанных с клетками антигенов (помогает исследовать биохимические особенности), прямое рассеяние (дает возможность оценить размер и индекс рефракции клетки) и боковое рассеяние (выявляет в клетке гранулы).

Обычные аппараты для проведения цитометрии представляют собой сложные механизмы с множеством линз, датчиков, способных выстроить клетки должным образом. Новый же чип использует более простую технологию однослойного двухмерного выстраивания клеток.

Теперь ученые могут вычленить отдельные клетки, пораженные, к примеру, ВИЧ или раком, на фоне других. Чтобы получить такой портативный чип, требуется обычная литография, а цена устройства выгодно отличается от аналогов (1000 долларов против 100000).