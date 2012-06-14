Спреи-автозагары вредны для здоровья

Длительное время специалисты считали, что спрей-автозагар – это наиболее безопасная альтернатива солярию, однако это далеко не так. Последние анализы показывают, что именно они могут провоцировать рак. Наиболее опасным считается один из компонентов спрея – дигидроксиацетон, пишет diver-sant.ru.

При нанесении, он легко попадает в легкие и при помощи кровотока переносится по всему организму. Далее он оказывает разрушительное действие на ДНК, вызывая при этом образование опухолей. Специалисты уверены, что дигидроксиацетон может вызвать развитие эмфиземы и ХОБЛа.

По мнению доктора Линн Голдман, автозагар в форме спрея также может вызвать мутации из-за изменения ДНК в клетках организма. Так как этот вопрос вообще до нынешнего времени не изучен, то ученые предполагают, что рак легких связан именно с автозагаром. Доктор Рэй Панеттьери уверен, что столь быстрое попадание дигидроксиацетон в кровь вызвано тем, что поверхность легких достаточно большая и полностью окружена кровеносными капиллярами. То есть, в опасности находятся не только любители красивого загара, но и работники салонов.

