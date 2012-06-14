В Британии признано этичным "тройное" зачатие
13:07, 14 июня 2012Зарубежные новости
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Для избежания наследственных болезней
Британская комиссия по медицинской этике сочла приемлемым вызывающий споры метод создания человеческих эмбрионов от двух женщин и одного мужчины, пишет OPEN.BY со ссылкой наBBC.
Комиссия пришла к выводу, что метод не противоречит этике при условии, что семьи, которые захотят им воспользоваться, будут готовы к этому морально.
С помощью такого "тройного" оплодотворения медики надеются избавить плод от некоторых наследственных генетических заболеваний.
В то же время британский Комитет по биоэтике считает, что, прежде чем по этой методике будет рожден первый ребенок, нужны дополнительные исследования.
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