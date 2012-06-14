Недосып - прямая дорога к инсульту

Медики предупреждают: если вы спите в сутки 6 часов и меньше, то риск получения вами инсульта увеличивается в четыре раза в сравнении с тем, кто спит по 7-8 часов в сутки. Об этом говорится в результатах исследования, презентованных накануне на медицинской конференции Sleep 2012 в Бостоне, сообщает CyberSecurity.

Авторы отчета говорят, что в традиционной группе риска по инсульту, как правило, находились люди с избыточным весом, а также пожилые, но теперь сюда с полностью уверенностью можно добавить и тех, кто не высыпает положенные 7-8 часов. Специалисты говорят, что связь между отсутствие сна и ростом риска инсульта сейчас уже не вызывает сомнений у профильных специалистов.

Как говорят исследователи основных факторов, провоцирующих инсульты от недосыпа, два: во-первых, в организме недосыпающего человека нарушается процесс выработки необходимых для работы сердечно-сосудистой системы гормонов, что вызывает отклонения в ее работе, а во-вторых, в результате недостаточного сна у человека учащается пульс и это провоцирует дополнительную необоснованную нагрузку на сердце. Причина увеличения пока не до конца понятна.

При этом, авторы отчета говорят, что люди во всем мире при современном ритме жизни спят все меньше: в 2001 году около 38% взрослых американцев спали по 8 часов в сутки, тогда как через десять лет таковых было уже 28%. Более того, по данным опроса, проведенного среди американских офисных служащих, было установлено, что почти треть из них спит менее 6 часов в сутки.

При этом, сомнологи рекомендуют взрослому человеку спать не менее 7-9 часов в сутки.

В результате опроса, результаты которого были обнародованы на Sleep 2012, было установлено, что из 5666 опрошенных взрослых людей респонденты старше 45 лет заявили, что ощущали признаки инсульта примерно раз в полгода. Говорят в пользу этого и клинические данные: американские врачи-кардиологи говорят, что сейчас примерно каждый третий перенесший инсульт - это пациент, который не имел физиологической склонности к инсульту, но все же получил его. И, скорее всего, именно от недосыпания.

Ввиду этого, медики говорят, что если ритм жизни человека таков, что ему не удается спать по 7-9 часов, то ему необходимо исключить из своей жизни алкоголь, жирную пищу, а также табак. Специалисты говорят, что также необходимо контролировать уровни кортизола, или так называемого гормона стресса, чтобы исключить дополнительную сердечную нагрузку.