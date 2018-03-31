Как подготовиться к пляжному сезону

Ничто так не огорчает перед началом пляжного сезона, как дряблая кожа на бедрах, животе и ягодицах. К сожалению, эта проблема знакома очень многим женщинам. Почему так происходит?

Причин множество. Мы сегодня постараемся определить самые распространенные.

Во-первых, очень часто кожа теряет эластичность и тонус, если ты часто худеешь или поправляешься.

Как говорила великая Людмила Гурченко: « Женский организм - это вам не гармонь: потолстею — похудею, потолстею — похудею. Надо держать себя в руках!».

И это правда. Ты ведь замечала, что есть женщины с довольно округлыми формами, но при этом их кожа натянута как резиновый мячик? Вряд ли они скачут в весе плюс-минус 10 кг туда-обратно.

Неправильное питание, вредные привычки, сидячая работа, отсутствие физических нагрузок – признайся себе во всем этом и тогда тебе проще будет приступить к работе над собой.

Итак. Что поможет тебе в борьбе за эластичность кожи:

Правильное питание

Мы не зря начали именно с этого. Ведь твой обмен веществ напрямую зависит от твоего питания. А твоя кожа – отражение этого. Вспомни состав «салата красоты» – он ведь неслучайно так зовется! Употребляй в пищу антиоксиданты. Антиоксиданты помогают коже сохранить молодость, повышают ее тонус. Антиоксиданты содержатся в таких продуктах: фасоль, смородина, клюква, чернослив, клубника, яблоки, розовый картофель.

Следи, чтобы в пище присутствовали омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Они очень важны для поддержания тонуса кожи. Витамины – это важно! Особенно – витамины красоты А, С, В и Е.

Пей много воды. Наше тело на 70% состоит из воды – вот почему так важно постоянно пить чистую, свежую и вкусную воду в достаточном количестве. Доказано, что старение организма происходит быстрее, если человек пьет мало воды – и наоборот. Вода помогает обновить все клетки организма, вывести из них токсины и яды. Все мы знаем, что кожу надо увлажнять. Но гораздо важнее кремов и лосьонов то, что мы увлажняем себя изнутри – конечно же, с помощью потребляемой жидкости!

Крема и специальный уход

Помимо внутреннего питания, очень важно питание и увлажнение внешнее. Тебе нужен крем для тела, который будет оказывать регенерирующее воздействие, разглаживать и подтягивать кожу, питать ее. Желательно, чтобы в крем входили следующие компоненты:

- Ретинол

- Витамины А и С

- Гиалуроновая кислота

- Растительные экстракты (водоросли, зеленый чай, ананаса, гуарана, какао)

- Кофеин.

Кстати, для самых проблемных зон можешь использовать обычный лифтинг-крем для лица – конечно, при наличии в нем нужных компонентов. Но имей в виду, что лифтинг-кремы нужно часто менять. К любому такому крему наступает быстрое привыкание, так как крем на 80% состоит из ненатуральных компонентов.

Помимо кремов, в домашних условиях можно применять различные маски и обертывания. Для того, чтобы подтянуть кожу на бедрах, ягодицах и животе, подойдут рецепты обертываний от целлюлита.

Массаж для подтяжки бедер, ягодиц и живота

Массаж – очень мощное средство от дряблости кожи. Кровоснабжение после массажа заметно улучшается, мышцы тонизируются, кожа становится эластичной и упругой.

Хорошо, если удастся сочетать массаж с ароматерапией – например, делать его с маслами. Отлично, если есть время и деньги походить на специальный лифтинг-массаж. Однако можно делать самомассаж и в домашних условиях – например, с помощью специальных массажеров.

Баня против дряблости кожи

Баня также отлично влияет на кожу, подтягивая, выводя шлаки, расширяя сосуды и тем самым улучшая насыщение тканей кислородом.

После бани кожа гладкая, обновленная, подтянутая. Замечательно было бы сочетать баню с массажем – например, используя веники на проблемных зонах.

Также отлично влияет на тонус кожи контраст температур – это когда из парилки ты становишься под холодный душ, а затем снова бежишь в парилку.

Солевые ванны

Такие ванны не обязательны, но очень желательны. Солевые ванны омолаживают организм, и особенно – кожу. Можно принимать их с эфирными маслами, а можно – и просто с одной солью. Обычно рекомендуется принимать ванны курсами по 10-15 ванн (ежедневно или через день).

После того, как полежишь в воде в течение 15-20 минут, не забудь растереть бедра, ягодицы и живот жёсткой мочалкой – это улучшит кровообращение. Ну, а после ванны самое лучшее – нанести на проблемные зоны лифтинг-крем.

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