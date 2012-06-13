Как избежать летних отравлений

С приходом жары резко повышается риск пищевых отравлений. Украинские врачи напомнили правила, которые помогут защитить себя и свою семью от летних отравлений.

По словам заслуженного врача Украины, д.м.н., врача-гастроэнтеролога Вадима Шипулина, 95% пищевых отравлений связаны с мясом, рыбой, яйцами. Ротавирусная инфекция особо опасна для детей и пожилых людей. Чтобы избежать отравления, необходимо:

•Чаще мыть руки и соблюдать чистоту в местах приготовления и употребления пищи;

•Хранить готовые и сырые продукты отдельно друг от друга;

•Не оставлять готовые продукты без холодильника более 2-х часов;

•Следить за качеством воды и продуктов животного происхождения, а овощи и фрукты тщательно мыть;

•Не стоит размораживать продукты при комнатной температуре – лучше использовать для этого микроволновую печь.

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