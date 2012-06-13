Большая грудь – источник женских проблем
09:03, 13 июня 2012Зарубежные новости
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Рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком груди может быть связан с увеличением размера груди у современных женщин, считают американские ученые.
По данным, озвученным исследователями, грудь у нынешних девочек начинает развиваться раньше, чем у предыдущих поколений. Это связано с изменением в биологических процессах. При этом увеличиваются средние объемы груди и талии.
Увеличение размера груди, веса женщин и ранний пубертатный период являются факторами риска возникновения онкологического заболевания, констатируют ученые.
Исследование также показало, что ткани груди современных женщин страдают от загрязняющих веществ. Эти вещества попадают в грудное молоко, выявил анализ.
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