Большая грудь – источник женских проблем

Рост заболеваемости раком груди может быть связан с увеличением размера груди у современных женщин, считают американские ученые.

По данным, озвученным исследователями, грудь у нынешних девочек начинает развиваться раньше, чем у предыдущих поколений. Это связано с изменением в биологических процессах. При этом увеличиваются средние объемы груди и талии.

Увеличение размера груди, веса женщин и ранний пубертатный период являются факторами риска возникновения онкологического заболевания, констатируют ученые.

Исследование также показало, что ткани груди современных женщин страдают от загрязняющих веществ. Эти вещества попадают в грудное молоко, выявил анализ.

likar.info