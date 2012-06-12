Как незаметно "похудеть" своего мужчину

Вот мы, женщины, заботимся о своей фигуре круглосуточно, чтоб нас любили наши мужья, но согласись, что очень мало есть таких мужей, которые тоже думают о своем внешнем виде.

Все, уже лето, скоро пляжный сезон и нужно позаботиться не только о своей фигуре, но и о его.

Хватит жареной картошки со свининой по вечерам, бесконечного пива на диване и неограниченного количества конфет с чайком – садим мужа на диету!

Только вот как это сделать, чтоб он даже не понял и не отвертелся? Мы знаем несколько способов.

1. Замени майонез в блюдах.

По крайней мере, замени полноценный майонез на облегченный, если без него совсем никак. Но лучше всего, используй вместо калорийных соусов сметану, горчицу, соевый соус и т.д. Заправляй салаты оливковым маслом или на крайний случай – нежирной сметаной.

2. Добавь овощей.

Если твой благоверный привык лопать оливьешку или салат с рисом и крабовыми палочками, то тут тоже придется поработать. Замени эти блюда овощами. Овощной салат с сыром в каком-то необычном исполнении тоже придется ему по вкусу.

3. Замени продукты.

Жарь на растительном масле, а не на сливочном, творог и сыр замени на менее жирный, привычную копченую колбаску и свинину замени нежирной курочкой.

4. Облегчи сладости.

Понятное дело, что если в вашем доме резко пропадет все сладкое, то это может дотянуть и до развода, поэтому постарайся его обхитрить. Не нужно печь пироги и торты, купи зефир и мармелад, делай ягодные сорбеты и такие десерты, в которых содержится меньше жира.

5. Ограничь его порцию.

У него должна быть четкая порция того, что ему придется съесть. Перестань накрывать столы каждый ужин, тогда он перестанет бесконечно ужинать. И на небольшой тарелке одна и та же порция будет смотреться больше, чем на огромной.

6. Расшевели его.

Известен тот факт, что мужчины худеют гораздо быстрее, чем женщины. Твоему благоверному стоит просто один раз в день ходить пешком, чтоб держать себя в форме. Поэтому, старайся выходить с ним на вечерний променад почаще.

Ну а если уж совсем никак, тогда чаще занимай его сексом. Думаю, что такое наказание ему придется по душе.

Ну еще один совет туда же – будьте более активными. Проводите активно выходные, вечера после работы.

Ужинайте вне дома иногда, гуляйте, ходите на дискотеки, тащи его с собой по магазинам и бытовым делам. Ты и заметить не успеешь, как он у тебя постройнеет!

lady.tochka.net