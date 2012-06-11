Чем полезна криосауна
Минус 1000 калорий за 3 минуты
В последнее время криосауна стала довольно популярной процедурой красоты. Она способствует улучшению состояния кожи, похудению и еще массе положительных изменений.
Криосауна поможет тебе при таких симптомах:
- акне;
- целлюлит;
- упадок тонуса кожи;
- депрессия;
- стресс, «синдром менеджера»;
- подверженность организма частым простудам, упадок иммунитета;
- гормональные сбои;
- избыточный вес (за 1 процедуру в криосауне сжигается от 1000 ккал.).
Суть процедуры аэрокриотерапии выглядит следующим образом: тебя поместят в специальную кабину, наполненную холодным паром жидкого азота, температура которого достигает -160 С не более, чем на 3 минуты.
Врач, который контролирует весь сеанс, предварительно подгоняет камеру по росту, таким образом, чтоб голова и шея оставались над капсулой криосауны.
Криосауна дает массу положительных эффектов на организм и тело. Ускоряется обмен веществ, происходит мощный выброс эндорфинов – гормонов счастья.
Благодаря улучшению кровообращения в коже оптимизируются обменные процессы, наблюдается улучшение упругости кожи, она омолаживается.
Самым привлекательным эффектом после посещения криосауны можно считать антицеллюлитное действие холода.
В зависимости от массы тела, ты можешь потерять за время процедуры от 1000 ккал. В среднем худеют на 7-10 кг за курс из 20-30 процедур.
Примечательно, что калории уходят не только во время сеанса, но и длительное время после него – за счет нормализации обменных процессов, ускоренного расщепления жиров.
Противопоказаниями являются любые острые состояния с высокой температурой, туберкулезный процесс, онкологические заболевания.
При этом, криосауна поможет тебе вылечить аллергические реакции, если они у тебя есть.
Если сочетать криосауну с фитнесом и диетой, то ты получишь просто ошеломляющий эффект!