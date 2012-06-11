Чем полезна криосауна

В последнее время криосауна стала довольно популярной процедурой красоты. Она способствует улучшению состояния кожи, похудению и еще массе положительных изменений.

Криосауна поможет тебе при таких симптомах:

- акне;

- целлюлит;

- упадок тонуса кожи;

- депрессия;

- стресс, «синдром менеджера»;

- подверженность организма частым простудам, упадок иммунитета;

- гормональные сбои;

- избыточный вес (за 1 процедуру в криосауне сжигается от 1000 ккал.).

Суть процедуры аэрокриотерапии выглядит следующим образом: тебя поместят в специальную кабину, наполненную холодным паром жидкого азота, температура которого достигает -160 С не более, чем на 3 минуты.

Врач, который контролирует весь сеанс, предварительно подгоняет камеру по росту, таким образом, чтоб голова и шея оставались над капсулой криосауны.

Криосауна дает массу положительных эффектов на организм и тело. Ускоряется обмен веществ, происходит мощный выброс эндорфинов – гормонов счастья.

Благодаря улучшению кровообращения в коже оптимизируются обменные процессы, наблюдается улучшение упругости кожи, она омолаживается.

Самым привлекательным эффектом после посещения криосауны можно считать антицеллюлитное действие холода.

В зависимости от массы тела, ты можешь потерять за время процедуры от 1000 ккал. В среднем худеют на 7-10 кг за курс из 20-30 процедур.

Примечательно, что калории уходят не только во время сеанса, но и длительное время после него – за счет нормализации обменных процессов, ускоренного расщепления жиров.

Противопоказаниями являются любые острые состояния с высокой температурой, туберкулезный процесс, онкологические заболевания.

При этом, криосауна поможет тебе вылечить аллергические реакции, если они у тебя есть.

Если сочетать криосауну с фитнесом и диетой, то ты получишь просто ошеломляющий эффект!

lady.tochka.net