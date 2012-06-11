Детокс-диета

Смысл детокс-диеты в детоксикации, то есть в выведении токсинов из организма. Эта диета поможет тебе разгрузить печень и очистить организм.

Сторонники детокс-диеты считают, что наши органы постоянно перегружены токсинами из загрязненной окружающей среды, пестицидов, нездорового питания, пищевых добавок, кофе, алкоголя, сигаретного дыма и т.д.

Эти токсины накапливаются в нашем организме, проблемы со здоровьем могут начаться в любой момент: целлюлит, головные боли, увядание кожи, вздутие живота, усталость, снижение иммунитета и общее недомогание.

Детоксикация удаляет токсины из организма, в результате чего ты теряешь вес и чувствуешь себя здоровее, попрощавшись со многими проблемами, вызванными токсинами.

Разрешенные и запрещенные продукты могут значительно варьироваться среди разных детокс-диет, но в целом однозначно допускаются фрукты, овощи, бобы, орехи, семена, травяные чаи и огромное количество воды.

Большинство продуктов, которые многие из нас любят – запрещены: пшеница, молочные продукты, мясо, рыба, яйца, кофеин, алкоголь, соль, сахар и обработанные пищевые продукты.

Перестав употреблять высококалорийные источники, такие как молочные продукты, мясо и изделия на основе пшеницы, ты будешь получать минимум калорий из фруктов и овощей, и таким образом будешь терять вес.

Потеря веса будет зависеть от строгости диетических ограничений – чем меньше запрещенных продуктов, тем больше ты потеряешь в весе.

Запомни, два главных правила любой детокс-диеты – это начать день со стакана теплой воды с лимоном. До полудня употребляй клетчатку – злаковые, яблоки. Не забывай выпивать до 2,5 литров воды в день.

Примерное меню детокс-диеты на 3 дня, которые можно повторять:

Первый день

На завтрак – вода с лимоном, фруктовая тарелка, живой йогурт, травяной чай.

Поздний завтрак – грецкие орехи или миндаль.

На обед – летний салат (огурцы, помидоры, травы) с оливковым маслом.

Полдник – яблоко или апельсин, травяной чай.

Ужин – овощной суп-пюре (на воде или овощном бульоне без соли).

Второй день

На завтрак – зеленый чай, живой йогурт, яблоко, отруби.

Поздний завтрак – семечки тыквы или подсолнечника.

Обед – зеленый салат с вареным лососем и оливковым маслом.

Полдник – банан, травяной чай.

Ужин – овощное рагу на пару (цуккини, морковь, лук, помидоры, зелень, чеснок).

Третий день

На завтрак – теплая лимонная вода, фруктовое пюре.

Поздний завтрак – семечки подсолнечника, яблоко.

На обед – овощной суп-пюре.

Полдник – живой йогурт, орехи.

На ужин – листовой салат с оливковым маслом и огурцами, йогурт.

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