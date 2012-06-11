Жирная рыба защищает печень

Ежедневная порция сайры или ставриды снижает риск развития рака печени, доказали японские ученые из Национального института онкологии.

В ходе 11-летнего исследования они изучили данные 90 тыс. человек в возрасте 45-74 года, которых разделили на группы в зависимости от частоты употребления рыбы. Доказано, что у людей, которые каждый день употребляли порцию рыбы, богатой ненасыщенными жирными кислотами, риск развития рака печени был снижен на треть, по сравнению с теми, кто ест рыбу не чаще 1 раза в неделю. К таким видам рыбы относятся сайра, ставрида, кета, семга, лососевые.

Ненасыщенные жирные кислоты в рыбе способны угнетать воспалительные процессы в печени, полагают ученые.

likar.info