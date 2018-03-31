Почему женщины недовольны своим телом?

•Об­щеп­ри­ня­тый се­год­ня культ внеш­нос­ти ме­ша­ет нам от­но­сить­ся к сво­е­му те­лу объ­ек­тив­но. •От­ри­ца­тель­ная фик­са­ция на том или ином участ­ке те­ла всег­да свя­за­на с на­шим прош­лым. •Нам сто­ит сде­лать свое те­ло «парт­не­ром по удо­вольст­вию» – это по­мо­жет с ним при­ми­рить­ся.

Длин­ный нос, ма­лень­кая грудь, не­удач­ные яго­ди­цы… Бес­ко­не­чен спи­сок то­го, что мо­жет нам в се­бе не нра­вить­ся – до та­кой сте­пе­ни, что это пор­тит всю жизнь. Как стать бла­го­склон­нее к на­шим «не­лю­бим­цам»?

При­дир­чи­вое изу­че­ние сво­е­го те­ла с целью най­ти де­фект всег­да бы­ло рас­прост­ра­нен­ной фор­мой жен­ско­го ма­зо­хиз­ма. Но се­год­ня этот фе­но­мен встре­ча­ет­ся все ча­ще, в том чис­ле и у муж­чин.

Что сто­ит за стра­хом

Сво­им те­лом не­до­воль­ны при­мер­но 90% жен­щин и 70% муж­чин. Се­год­няш­ний культ успе­ха и об­щее пре­кло­не­ние пе­ред внеш­ни­ми дан­ны­ми ис­ка­жа­ют тот взгляд, ко­то­рым мы смот­рим на се­бя. Ма­лей­ший де­фект, мель­чай­ший ка­жу­щий­ся не­до­ста­ток мы час­то склон­ны пре­уве­ли­чи­вать до пре­де­ла. Нам ка­жет­ся, что имен­но по ви­не этих внеш­них де­та­лей нам не уда­ет­ся быть счаст­ли­вы­ми и ра­до­вать­ся жиз­ни.

Дейст­ви­тель­но, со­вре­мен­ный стан­дарт кра­со­ты те­ла прак­ти­чес­ки ис­клю­ча­ет пра­во на фи­зи­чес­кое не­со­вер­шенст­во. В иде­а­ле все долж­ны быть ху­до­ща­вы­ми и под­тя­ну­ты­ми, хо­тя на са­мом де­ле та­кая ком­плек­ция от при­ро­ды свойст­вен­на не­мно­гим.

Не­осоз­нан­но под­чи­ня­ясь дик­та­ту со­вре­мен­ной ви­зу­аль­ной куль­ту­ры, ко­то­рый идет от вез­де­су­щих СМИ, мы ча­ще ду­ма­ем о том, как на­ше те­ло вы­гля­дит, не­же­ли о том, ка­кие воз­мож­нос­ти оно нам да­ет.

Фик­са­ция на не­со­вер­шенст­ве – как и на об­ра­зе не­до­сти­жи­мо­го со­вер­шенст­ва – за­час­тую ста­но­вит­ся на­шей ре­ак­ци­ей на смут­ное не­удов­летво­ре­ние, на эк­зис­тен­ци­аль­ный страх, ко­то­рый мо­жет быть свя­зан со стра­хом ста­ре­ния или бо­язнью быть бро­шен­ным.

Но это не­одоб­ре­ние, с ко­то­рым мы смот­рим на се­бя, мо­жет так­же го­во­рить о дав­нем и устой­чи­вом стра­да­нии, кор­ни ко­то­ро­го – в не­хват­ке лю­бя­ще­го ро­ди­тель­ско­го от­но­ше­ния.

Са­мо­оцен­ка ре­бен­ка за­ви­сит от то­го, ка­ким он ви­дит се­бя в гла­зах сво­их ро­ди­те­лей. Важ­но и то, на­сколь­ко ком­форт­но са­ми ро­ди­те­ли чувст­ву­ют се­бя в собст­вен­ном те­ле.

Если они спо­кой­но ужи­ва­ют­ся со сво­им от­ра­же­ни­ем в зер­ка­ле и их родст­вен­ные узы проч­ны, то их ре­бе­нок, ско­рее все­го, бу­дет це­нить свое те­ло и свой об­раз. В про­тив­ном слу­чае его «Я» бу­дет ослаб­ле­но, ли­ше­но за­щи­ты, а об­раз собст­вен­но­го те­ла бу­дет со­здан с ис­ка­же­ни­я­ми.

Не­лю­би­мую часть те­ла вы­би­ра­ют, что­бы на нее бес­соз­на­тель­но пе­ре­нес­ти не­удов­летво­рен­ность жизнью, не­до­мо­га­ние или стра­да­ние.

Сиг­нал стра­да­ния

За­час­тую имен­но в юнос­ти в на­шем со­зна­нии воз­ни­ка­ет раз­рыв меж­ду иде­аль­ным об­ра­зом и ре­аль­ным те­лом.

Чрез­мер­ная фик­са­ция на ре­аль­ных или мни­мых де­фек­тах сво­ей внеш­нос­ти свойст­вен­на преж­де все­го под­рост­кам. Пу­бер­тат – му­чи­тель­ный воз­раст. Ли­цо мо­жет по­крыть­ся пры­ща­ми, те­ло рез­ко рас­тет, ме­ня­ет­ся, хо­чет стран­но­го, эмо­ции чрез­мер­ны и не­у­стой­чи­вы.

И это в то са­мое вре­мя, ког­да под­рост­ку так важ­но за­во­е­вать ува­же­ние и сим­па­тии сверст­ни­ков и зна­чи­мых для не­го взрос­лых, ког­да он так ра­ним и за­ви­сим от чу­жих мне­ний и оце­нок.

Из­ба­вить­ся от по­следст­вий, ко­то­рые воз­ни­ка­ют из-за не­удов­летво­рен­нос­ти сво­им те­лом, всег­да не­прос­то – в том чис­ле из-за то­го, что бы­ва­ет слож­но об­на­ру­жить и при­знать су­щест­во­ва­ние про­бле­мы.

Ба­ро­мет­ром всег­да слу­жит на­ше стра­да­ние по по­во­ду фи­зи­чес­ко­го не­до­стат­ка. Если мы чувст­ву­ем, что этот нос, этот жи­вот или эти но­ги пор­тят нам жизнь, луч­ше об­ра­тить­ся за кон­суль­та­ци­ей. По­ве­ден­чес­кая и ког­ни­тив­ная те­ра­пия да­ют очень хо­ро­шие ре­зуль­та­ты в этой об­лас­ти. Мы ра­бо­та­ем с пред­став­ле­ни­я­ми о сво­ем те­ле, мы учим­ся то­му, как пе­ре­стать обо­ро­нять­ся и на­чать по­сте­пен­но от­кры­вать­ся дру­гим лю­дям.

Вер­нуть­ся к се­бе

Рас­смат­ри­вать свое те­ло как не­что, что толь­ко «вы­гля­дит» или «долж­но хо­ро­шо вы­гля­деть», так же не­ле­по, как за­би­вать гвоз­ди но­вень­ким мощ­ным но­ут­бу­ком. Нам сто­ит учить­ся каж­дый день бла­го­да­рить свое те­ло за то, что оно у нас есть, и за то, что оно мно­гое мо­жет.

Лю­бов­ное при­клю­че­ние, удо­вольст­вие от спор­та мо­гут умень­шить не­га­тив­ные фик­са­ции. По­рой до­ста­точ­но по­лу­чить ка­кое-то удо­вольст­вие, ко­то­рое под­ни­мет са­мо­оцен­ку, или из­ме­нить от­но­ше­ние к сво­е­му те­лу пу­тем сен­сор­ных прак­тик. Чем боль­ше оно по­лу­ча­ет на­слаж­де­ния, тем бо­лее оно лю­би­мо.

Лю­дей с иде­аль­ной внеш­ностью не су­щест­ву­ет. Если «разо­брать» кра­си­вую жен­щи­ну или при­вле­ка­тель­но­го муж­чи­ну «по де­та­лям», то ока­жет­ся, что их об­лик со­сто­ит из не­со­вер­шен­ных с точ­ки зре­ния про­пор­ции фраг­мен­тов. И бы­ва­ет так, что од­на не­пра­виль­ная чер­та – на­при­мер, нос уточ­кой – при­да­ет ли­цу до­пол­ни­тель­ную при­вле­ка­тель­ность, без ко­то­рой оно ста­ло бы не­вы­ра­зи­тель­ным и, со­от­вет­ст­вен­но, не­кра­си­вым.

Эти уп­раж­не­ния для того, что­бы на­ла­дить кон­такт с те­ми час­тя­ми те­ла, с ко­то­ры­ми у нас сло­жи­лись не луч­шие от­но­ше­ния.

Го­во­ря­щий тре­уголь­ник. Что­бы разо­брать­ся в су­ти сво­их чувств и най­ти при­чи­ну их не­добро­же­ла­тель­нос­ти.

Ляг­те и рас­слабь­тесь. Пред­ставь­те, что та часть те­ла, ко­то­рая вам очень не нра­вит­ся, при­ни­ма­ет фор­му тре­уголь­ни­ка со ртом в се­ре­ди­не. Спро­си­те ее: «Как ты се­бя чувст­ву­ешь? Кто дал те­бе по­нять в пер­вый раз, что ты не­кра­си­вая? Чем ты мне ме­ша­ешь по жиз­ни?» Спо­кой­но дожди­тесь от­ве­тов, за­тем от­меть­те сре­ди них те, ко­то­рые вы­ра­жа­ют спро­еци­ро­ван­ное на те­ло не­удов­летво­ре­ние («Если бы у ме­ня бы­ла дру­гая грудь, моя лич­ная жизнь бы­ла бы удач­нее») или не­га­тив­ное убеж­де­ние («Мой нос ужа­сен!»).

До­бро­же­ла­тель­ный ро­ди­тель. Что­бы из­ме­нить свое от­но­ше­ние.

Встань­те пе­ред зер­ка­лом или по­ставь­те пе­ред со­бой свою фо­то­гра­фию. Рас­ска­жи­те че­ло­ве­ку, ко­то­ро­го вы ви­ди­те, все хо­ро­шее, что вы ду­ма­е­те о его внеш­нос­ти, – так, как если бы вы бы­ли его ро­ди­те­лем. Де­лай­те это уп­раж­не­ние ре­гу­ляр­но, ста­ра­ясь глу­бо­ко про­чувст­во­вать то хо­ро­шее от­но­ше­ние, о ко­то­ром вы го­во­ри­те.

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