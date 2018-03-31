Почему женщины недовольны своим телом?
Отрицательная фиксация на том или ином участке тела всегда связана с нашим прошлым...
•Общепринятый сегодня культ внешности мешает нам относиться к своему телу объективно. •Отрицательная фиксация на том или ином участке тела всегда связана с нашим прошлым. •Нам стоит сделать свое тело «партнером по удовольствию» – это поможет с ним примириться.
•Отрицательная фиксация на том или ином участке тела всегда связана с нашим прошлым.
•Нам стоит сделать свое тело «партнером по удовольствию» – это поможет с ним примириться.
Длинный нос, маленькая грудь, неудачные ягодицы… Бесконечен список того, что может нам в себе не нравиться – до такой степени, что это портит всю жизнь. Как стать благосклоннее к нашим «нелюбимцам»?
Придирчивое изучение своего тела с целью найти дефект всегда было распространенной формой женского мазохизма. Но сегодня этот феномен встречается все чаще, в том числе и у мужчин.
Что стоит за страхом
Своим телом недовольны примерно 90% женщин и 70% мужчин. Сегодняшний культ успеха и общее преклонение перед внешними данными искажают тот взгляд, которым мы смотрим на себя. Малейший дефект, мельчайший кажущийся недостаток мы часто склонны преувеличивать до предела. Нам кажется, что именно по вине этих внешних деталей нам не удается быть счастливыми и радоваться жизни.
Действительно, современный стандарт красоты тела практически исключает право на физическое несовершенство. В идеале все должны быть худощавыми и подтянутыми, хотя на самом деле такая комплекция от природы свойственна немногим.
Неосознанно подчиняясь диктату современной визуальной культуры, который идет от вездесущих СМИ, мы чаще думаем о том, как наше тело выглядит, нежели о том, какие возможности оно нам дает.
Фиксация на несовершенстве – как и на образе недостижимого совершенства – зачастую становится нашей реакцией на смутное неудовлетворение, на экзистенциальный страх, который может быть связан со страхом старения или боязнью быть брошенным.
Но это неодобрение, с которым мы смотрим на себя, может также говорить о давнем и устойчивом страдании, корни которого – в нехватке любящего родительского отношения.
Самооценка ребенка зависит от того, каким он видит себя в глазах своих родителей. Важно и то, насколько комфортно сами родители чувствуют себя в собственном теле.
Если они спокойно уживаются со своим отражением в зеркале и их родственные узы прочны, то их ребенок, скорее всего, будет ценить свое тело и свой образ. В противном случае его «Я» будет ослаблено, лишено защиты, а образ собственного тела будет создан с искажениями.
Нелюбимую часть тела выбирают, чтобы на нее бессознательно перенести неудовлетворенность жизнью, недомогание или страдание.
Сигнал страдания
Зачастую именно в юности в нашем сознании возникает разрыв между идеальным образом и реальным телом.
Чрезмерная фиксация на реальных или мнимых дефектах своей внешности свойственна прежде всего подросткам. Пубертат – мучительный возраст. Лицо может покрыться прыщами, тело резко растет, меняется, хочет странного, эмоции чрезмерны и неустойчивы.
И это в то самое время, когда подростку так важно завоевать уважение и симпатии сверстников и значимых для него взрослых, когда он так раним и зависим от чужих мнений и оценок.
Избавиться от последствий, которые возникают из-за неудовлетворенности своим телом, всегда непросто – в том числе из-за того, что бывает сложно обнаружить и признать существование проблемы.
Барометром всегда служит наше страдание по поводу физического недостатка. Если мы чувствуем, что этот нос, этот живот или эти ноги портят нам жизнь, лучше обратиться за консультацией. Поведенческая и когнитивная терапия дают очень хорошие результаты в этой области. Мы работаем с представлениями о своем теле, мы учимся тому, как перестать обороняться и начать постепенно открываться другим людям.
Вернуться к себе
Рассматривать свое тело как нечто, что только «выглядит» или «должно хорошо выглядеть», так же нелепо, как забивать гвозди новеньким мощным ноутбуком. Нам стоит учиться каждый день благодарить свое тело за то, что оно у нас есть, и за то, что оно многое может.
Любовное приключение, удовольствие от спорта могут уменьшить негативные фиксации. Порой достаточно получить какое-то удовольствие, которое поднимет самооценку, или изменить отношение к своему телу путем сенсорных практик. Чем больше оно получает наслаждения, тем более оно любимо.
Людей с идеальной внешностью не существует. Если «разобрать» красивую женщину или привлекательного мужчину «по деталям», то окажется, что их облик состоит из несовершенных с точки зрения пропорции фрагментов. И бывает так, что одна неправильная черта – например, нос уточкой – придает лицу дополнительную привлекательность, без которой оно стало бы невыразительным и, соответственно, некрасивым.
Эти упражнения для того, чтобы наладить контакт с теми частями тела, с которыми у нас сложились не лучшие отношения.
Говорящий треугольник. Чтобы разобраться в сути своих чувств и найти причину их недоброжелательности.
Лягте и расслабьтесь. Представьте, что та часть тела, которая вам очень не нравится, принимает форму треугольника со ртом в середине. Спросите ее: «Как ты себя чувствуешь? Кто дал тебе понять в первый раз, что ты некрасивая? Чем ты мне мешаешь по жизни?» Спокойно дождитесь ответов, затем отметьте среди них те, которые выражают спроецированное на тело неудовлетворение («Если бы у меня была другая грудь, моя личная жизнь была бы удачнее») или негативное убеждение («Мой нос ужасен!»).
Доброжелательный родитель. Чтобы изменить свое отношение.
Встаньте перед зеркалом или поставьте перед собой свою фотографию. Расскажите человеку, которого вы видите, все хорошее, что вы думаете о его внешности, – так, как если бы вы были его родителем. Делайте это упражнение регулярно, стараясь глубоко прочувствовать то хорошее отношение, о котором вы говорите.